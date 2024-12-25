Превентивные отключения света начались на Украине, говорится в телеграм-канале «Укрэнерго». По данным «Суспiльне», в некоторых районах Киева исчез свет.

Министр энергетики страны Герман Галущенко в своем Facebook* сообщил, что оператор системы передачи предпринимает необходимые меры для ограничения потребления для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

«Как только будет решена ситуация безопасности, энергетики будут уточнять повреждения», — отметил он.

В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Взрывы прозвучали в Харькове, Днепре и Кременчуге.

Мэр Харькова Игорь Терехов в телеграм-канале предупредил о баллистической опасности. «Страна.ua» пишет, что в Салтовском районе Харькова произошел пожар. По словам Терехова, в этом районе трое пострадавших.

О пожарах в нескольких районах Харькова сообщил также глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

По данным РИА Новости, в городе Зеленодольск Днепропетровской области произошло возгорание на ТЭЦ.

Российская сторона произошедшее не комментировала. Минобороны неоднократно отмечало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

*деятельность компании Meta по реализации Facebook и Instagram признана в России экстремистской и запрещена на территории России