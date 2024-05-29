Украинское Государственное бюро расследований (ГБР) выявило масштабную систему пыток заключенных в колониях страны. Согласно пресс-релизу ГБР, речь идет о «многочисленных фактах издевательств и избиений лиц», отбывавших наказание в колониях нескольких регионов Украины, в том числе в Божковской исправительной колонии в Полтавской области.

Жертвами преступников становились «почти все, кто попадал в колонию», отметили в ГБР.

«Новоприбывшим угрожали поселением среди “отторгнутых в целом” заключенных и били до тех пор, пока не ломали волю и заставляли беспрекословно выполнять какие-либо указания. В настоящее время проверяется информация даже о фактах смерти от побоев», — сказано в сообщении.

По данным следствия, по прибытии в колонию осужденные проходили «жесткую процедуру приема», их заставляли убирать пол, снимая это на видеокамеру. В случае отказа заключенных «били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками по разным частям тела, выкручивали руки и тому подобное». В частности, задокументирован факт нанесения одному из заключенных более 200 ударов.

В распоряжении следствия есть видеофайлы, на которых зафиксирован момент нанесения тяжких телесных повреждений одному из вновь прибывших узников Божковской исправительной колонии, подчеркнули в ГБР.

«Экспертиза видео подтвердила его подлинность, видео приобщили к материалам производства как одно из доказательств противоправных действий работников колонии», — заявили в ведомстве.

Четырех работников Божковской колонии подозревают по статье о пытках (ч. 2 ст. 127 УК Украины), им грозит лишение свободы на срок до десяти лет, добавило Госбюро расследований.

Кому это нужно

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало в своем телеграм-канале несколько видеозаписей, на которых запечатлены издевательства над заключенным в Божковской колонии. На кадрах видно, как несколько сотрудников исправительного учреждения избивают мужчину дубинкой и граблями.

Источник «Страны.ua» из числа заключенных рассказал изданию, что в «красных зонах» — колониях, которые контролируются собственными администрациями, существует практика так называемой приемка. Это своеобразная система подчинения, применяемая к впервые прибывшим в колонию осужденным.

«Новоприбывшему доводят до сведения, что зона “красная” и он должен полностью выполнять все требования администрации и актива (заключенных, сотрудничающих с администрацией). В числе требований не только полное послушание и обязательство выполнять правила режима колонии. Кроме этого, почти во всех “красных” зонах сразу предлагают сдавать на “нужды” колонии половину зарплаты, которую будут получать, работая на зоне», — сказал собеседник издания.

По его словам, «нужды колонии» — это “карман хозяина и кума зоны”, то есть начальника исправительного учреждения и его заместителя по оперативной работе.

«Но требование отдавать половину зарплаты касается обычных работяг. Гораздо интересней, если на зону попадает “жирный карась” — бывший бизнесмен или чиновник, с него требуют ежемесячных переводов от родственников на “нужды”, которые могут варьироваться от тысячи до десяти тысяч долларов в месяц, в зависимости от состоятельности “карася”», — сказал источник «Страны.ua».

Он добавил, что это «основной доход для начальства большинства красных зон» — речь идет о сотнях тысяч гривен в месяц. При этом не все прибывшие в колонию сразу соглашаются на шантаж, в таких случаях к ним применяются пытки.

Собеседник «Страны.ua» также рассказал, что заключенных часто избивают и за различные проступки (с точки зрения администрации). Это «считается одним из способов держать контингент осужденных в повиновении», говорится в публикации.