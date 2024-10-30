Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосейчук (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) написал в телеграм-канале, что обломками дрона была повреждена крыша одного из зданий Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве. До этого мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал о работе ПВО.

«Ночью было попадание по одному из зданий Генерального штаба ВСУ», — сообщил Мосийчук.

Других подробностей экс-депутат не привел.

В ночь на 30 октября в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. В красной зоне находились: Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черниговская области и Киев.

По словам Кличко, в Соломенском районе Киева упали обломки беспилотников, возник пожар в жилом доме.

Генштаб ВСУ находится на Воздухофлотском проспекте (восточная часть Соломенского района). Это здание построено в конце XIX века и изначально использовалось как кадетский корпус.

Минобороны России не комментировало сообщения об падении беспилотника в Киеве. Ведомство неоднократно подчеркивало, что удары наносятся по военным целям на Украине и связанной с ними инфраструктуре.