Терминал международного аэропорта Запорожье, который находится под контролем Украины, разрушен в результате воздушной атаки, сообщили в украинской Генпрокуратуре.

В ведомстве рассказали, что атака произошла 25 мая, уже начато досудебное расследование. По данным оперативного командования «Юг», в результате никто не пострадал.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов 27 мая также писал о повреждении здания, «в котором боевики ВСУ хранили оружие и боеприпасы».

«На кадрах видно, что удар пришелся на центральную часть терминала. После начала СВО аэропорт не использовался гражданской авиацией», — сказано в его телеграм-канале.

Международный аэропорт Запорожья находится в черте города к востоку на расстоянии около 15 км от центральной части города по Донецкому шоссе. Он имеет две взлетно-посадочные полосы (армобетонную и грунтовую). Пассажиропоток аэропорта в 2021 году составил 617,5 тыс. человек. С 24 февраля 2022 года он закрыт в связи с началом военной операции на Украине.

В Минобороны России ранее не раз подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.