На Украине 10 марта заработал официальный онлайн-сервис «ЭКонопля» («Электронная конопля»). Об этом сообщили в пресс-службе министерства аграрной политики страны.

В ведомстве отметили, что новая система направлена на восстановление лидерства Украины в выращивании технической конопли и снижение коррупционных рисков.

«Применение промышленной конопли чрезвычайно широко — от легкой и пищевой промышленности до целлюлозно-бумажной. Конопля — это высокомаржинальная нишевая культура, которая имеет широкие возможности для переработки», — рассказал министр Виталий Коваль.

Ожидается, что новый сервис способствует увеличению количества участников рынка, занимающихся посевом, выращиванием и переработкой данной культуры, а также позволит формировать точные статистические и аналитические данные для отрасли.

Для обеспечения полной интеграции «ЭКонопля» будет связана с государственными реестрами и системами, включая Единый госреестр юридических и физических лиц, Государственный земельный кадастр и другие важные базы данных.

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о легализации каннабиса в медицинских целях. Верховная рада приняла законопроект 21 декабря 2023 года. Принятые поправки стали регулировать оборот каннабиса не только в медицинской, но и в промышленной, образовательной и научной деятельности.

Попытки легализовать медицинский каннабис на Украине предпринимались еще в 2014 году: соответствующий законопроект внес Олег Мусий, который тогда был министром здравоохранения, но инициатива не прошла голосование.

Зеленский во время своей предвыборной кампании в 2019 году говорил, что поддерживает легализацию медицинского каннабиса. Летом 2023 года он вновь выступил за принятие этой меры. Минздрав Украины отмечал, что она расширит перечень средств для лечения онкологических и других болезней; необходимость такого шага в стране объясняли тем, что медицинский каннабис применяют для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения ПТСР и так далее.