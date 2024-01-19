Российские инженеры близки к «технологическому прорыву» в производстве дронов, заявила руководитель украинского «Центра поддержки аэроразведки» Мария Берлинская в программе «Тема с Натальей Мосейчук».

По словам Берлинской, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), становятся менее эффективными по сравнению с российскими БПЛА. Военнослужащая связывает это с тем, что российские FPV-дроны уже заработали в режиме автоматического донаведения, благодаря которому роль оператора сводится к минимуму.

«Это еще не искусственный интеллект, это компьютерное зрение. Это автоматический захват целей, то есть аппарат становится все более автономным. Традиционные средства радиоэлектронной борьбы, которыми [ВСУ] еще не насытили фронт, становятся неэффективными», — подчеркнула она.

Если Россия увеличит производство и использование таких дронов, то это станет вызовом для Украины, утверждает Берлинская. Причем, по ее словам, речь идет не только о количестве, но и о качестве техники.

«Одно дело, когда выходит оператор с этим FPV-дроном, его глушат, это все происходит в ручном режиме, таких операторов накрывают огнем постоянно. <…> Совершенно другая история, когда оператор будет нажимать кнопку, будет взлетать дрон или рой дронов на охоту и у которых будет алгоритм: первые 5 км — это наша техника, а дальше — во все движущиеся объекты нужно врезаться и уничтожать», — заключили Берлинская.

Кроме того, она отметила, что сейчас Россия превосходит Украину в количестве производства дронов.

В январе гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил ТАСС, что российские специалисты разработали серию комплексов оптического донаведения дронов-камикадзе для перевода аппаратов в режим «воздушной самонаводящейся торпеды», изделия начали применять в тестовом режиме в зоне военной операции.

«У нас в стране разработано несколько комплексов оптического донаведения FPV дронов-камикадзе. Данные системы оптического донаведения еще только проходят обкатку на линии боевого соприкосновения, но у этой технологии огромный потенциал», — рассказал он.

Кузякин отметил, что с помощью этой технологии ВС России могут поражать не только стационарные, но и подвижные, в том числе воздушные, цели. «FPV-пилот в ручном режиме пилотирует дрон в зону ожидаемых целей на территории противника. Как только цель обнаружена, пилот фиксирует на ней поисковую рамку прицела и подает команду на удержание. После чего переводит FPV-дрон в режим воздушной самонаводящейся торпеды, — рассказал он способ работы такого изделия.

По словам гендиректора ЦКБР, применение подобных дронов сделает работу операторов БПЛА «более безопасной и эффективной», поскольку «теперь финальное приближение и уничтожение противника FPV-дроны могут делать самостоятельно».