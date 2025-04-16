Утром 16 апреля над Ивановской областью было уничтожено семь дронов, сообщает Минобороны. Администрация города Шуя призвала местных жителей не выходить на улицу, а оперштаб сообщает о пострадавших. Что известно об обстановке в регионе — в материале RTVI.

«Силами ПВО Минобороны России в Шуе отражается атака беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ответственные службы занимаются ликвидацией последствий», — говорится в сообщении правительства Ивановской области.

Администрация Шуи призвала местных жителей принять меры безопасности: к окнам не подходить, по возможности спуститься на нижние этажи здания.

«На улицу не выходить! В общеобразовательных учреждениях отменяется вторая смена, так же секции и кружки», — сказано в сообщении во «ВКонтакте».

По данным администрации, улица генерала Белова от переулка Проточный до ул. Свердлова в настоящее время перекрыта тяжелой техникой.

Оперштаб Ивановской области позже уточнил, что в результате атаки погибших нет, двум легко пострадавшим оказана медпомощь.

«Система оповещения отработала штатно. Эвакуация не объявлялась. Специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий», — говорится в сообщении.

Mash до этого сообщал, что пострадавшие попали к медикам в шоковом состоянии.

SHOT писал, что пострадал один человек. По данным канала, это женщина, которая в момент атаки находилась в собственном доме.

«Недалеко от него упал сбитый беспилотник, взрывной волной выбило окна. У пострадавшей ранение осколком стекла. Сейчас ее везут в больницу, чтобы наложить швы. Больше к врачам никто не обращался», — говорится в сообщении

Официальной информации о пострадавших пока не было.

Шуя находится менее чем в 30 км от столицы региона — Иваново. В городе расположено несколько швейно-текстильных предприятий, производство металлических изделий и др. По численности населения Шуя является третьим после Иванова и Кинешмы городом в регионе.

В соседних с Ивановской Нижегородской и Ярославской областях утром в среду также были введены ограничения на работу аэропортов в столицах регионов. О снятии ограничений дополнительно не сообщалось.