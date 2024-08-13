Свердловский областной суд приговорил бывшего учителя музыки из первоуральского поселка Кузино Евгения Полежаева к 23 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних учеников. Об этом пишет екатеринбургский портал E1.

«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 23 года. В местах заключения он должен проходить амбулаторное лечение», — цитирует издание судью Александра Ладина. Кроме того, экс-педагогу запретили работать с детьми. Каждому пострадавшему осужденный должен будет выплатить компенсацию в размере от 100 до 700 тысяч рублей в зависимости от степени причиненного вреда.

Полежаева признали виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни и насильственных действиях сексуального характера в отношении лица младше 14 лет (ч. 1 ст. 137 УК и п. «б» ч.4 ст. 132 УК соответственно). Ему вменили 136 эпизодов в отношении 22 детей, которым на момент совершения преступлений было от 9 до 12 лет.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме из-за того, что в уголовном деле фигурировали несовершеннолетние. В ходе следствия Полежаев признал свою вину в полном объеме. Он был задержан в декабре 2022 года, но СМИ узнали об этом только в 2023 году, когда в деле «вскрылись новые эпизоды».

В апреле 2023 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал и.о. руководителя управления СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить ему доклад о ходе расследования дела Полежаева.

Мать учителя заявила, что все обвинения в его адрес — это «неправда», и он «ничего такого не делал». Уголовное преследование сына она объясняла тем, что его «кто-то подставил». «Может, конфликт какой-то с родителями [учеников] был», — предполагала женщина. Бабушка Полежаева тоже уверяла, что ее внук ни в чем не виновен. По ее словам, дети тянулись к нему из-за его доброты и чая, которым он их угощал.

По данным Shot, уголовное дело в отношении Полежаева было возбуждено по заявлению родителей одного из учеников, который рассказал им о происходящем на уроках.

Baza тогда утверждала, что педагог якобы вел со своими воспитанниками «интимную переписку» и совершал по отношению к ним «действия сексуального характера». У Полежаева, по данным канала, занимались в основном мальчики подросткового возраста. Учитель водил их на экскурсии и сопровождал в туристических поездках, фотографии из которых активно постил в соцсетях. Соседи Полежаева рассказывали журналистам, что мужчина встречался с учениками после занятий и якобы без ведома родителей гулял с ними и «катал».

Телеграм-канал Mash сообщал, что при обыске дома у Полежаева были обнаружены материалы порнографического характера — фото, видео и литература.

Shot утверждает, что учитель приставал к мальчикам прямо на занятиях и якобы записывал это на видео. «Уральский меридиан» сообщал, что, возможно, Полежаев впоследствии продавал эти записи. Есть информация, что однажды он «заставил двух мальчиков заниматься сексом друг с другом», пишет первоуральский портал «Городские вести».

Полежаев переехал в Россию из Казахстана. Власти Кузино помогли ему построить дом и приняли на работу учителем музыки в общеобразовательную школу №36. «За несколько лет он стал звездой округи — устраивал концерты, пел и играл на них», — пишет Voice.

Судя по странице учителя в соцсети «ВКонтакте», он руководил музыкальной студией «Семь нот». Последние записи, сделанные им у себя на стене, датируются концом ноября 2022 года — они посвящены «выезду в Екатеринбург», который Полежаев устроил вместе с учениками.

Описывая свой кружок, учитель рассказывал, что «на самом деле он был открыт в Степногорске в 2008 году, потом в 2015 году переехал в Первоуральск». «Но именно здесь, в нашем поселке, в 2017 году кружок приобрел новые возможности. Я отыскал таланты в обычных ребятах, которые теперь настоящие музыканты», — утверждал Полежаев на странице «Семи нот».