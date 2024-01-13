По меньшей мере семь жителей Краснотурьинска Свердловской области заразились гепатитом А после посещения закусочной «Гиро», сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Эти случаи заболевания были выявлены 11-12 января, три из них уже получили лабораторное подтверждение.

Специалисты надзорного ведомства провели проверку закусочных и обнаружили там серьезные нарушения — отсутствие водопровода, товарно-сопроводительных документов на продукцию, медкнижек и спецодежды персонала.

Кроме того, выяснилось, что владеющий «Гиро» индивидуальный предприниматель не известил Роспотребнадзор о начале работы, и поэтому в соответствии с российским законодательством в его точке общепита нельзя было проводить «надзорные мероприятия».

«В ходе расследования проводится лабораторное обследование сотрудников кафе, организованы лабораторные исследования проб воды, пищи, сырья на санитарно-бактериологические и вирусологические показатели», — сообщили в ведомстве.

Специалисты организовали вакцинацию лиц, контактировавших с больными. Работа «Гиро» временно запрещена, а собранные в ходе проверки материалы будут переданы в суд. «Заведение „Гиро“ уже опечатали. Хотя в соседних павильонах еще работают фастфуды. Думаю, их тоже скоро закроют», — написала URA.RU местная жительница.

Кроме того, налоговая инспекция проверяет уральских блогеров и администраторов пабликов, которые рекламировали Giro Burger. По предварительным данным, они не заключали с владельцем закусочных договоры на размещение рекламы, а оплату якобы получали либо переводом на карту, либо сертификатами на еду.

Одно заведение «Гиро» закрыто с 2022 года. Судя по отзывам, посетители давно испытывали недовольство качеством подаваемых там блюд и уровнем гигиены. «Продавцы делают шаурму в перчатках. Тут же в них же лазят в телефоне и лапают стены. На замечание огрызаются», — жаловался клиент заведения в 2021 году. В мае 2022 года другой посетитель утверждал, что его собака отказалась есть шаурму из «Гиро». Некоторые отмечают, что «внутри грязно», места для еды «не блещут чистотой», а при большом наплыве публики в шаурму кладут «полусырое мясо».

Из второй закусочной, продолжавшей работу до вспышки гепатита, свежие отзывы (2023 года) еще более негативные. «Однажды у них лежало говно прям на полу в зале, где все едят, на замечания никто не отреагировал, и кто его знает, сколько оно там пролежало», — возмущался некий клиент минувшим летом. Осенью другой посетитель утверждал, что неоднократно видел, как сотрудники заведения поднимали с пола и использовали упавшие котлеты и мясо.

В телеграм-канале «Краснотурьинск LIVE» горожане указывают другие торговые точки, которые, по их мнению, Роспотребнадзор должен срочно проверить. «СЭС бы еще в „Столичный“ сходить. У мясного отдела воняет канализацией. Проходить там даже не хочется, не то что покупать. Еще и сыр лежит открыто», — жалуется один из пользователей на местный торговый центр.

Мэр Краснотурьинска Александр Устинов подтвердил газете «Вечерний Краснотурьинск» информацию о росте заболеваемости гепатитом А на территории муниципалитета, но призвал «не наводить панику» и не верить сообщениям, распространяемым в соцсетях.

Ранее горожане начали получать через соцсети и мессенджеры сообщения, в которых со ссылкой на «главного инфекциониста Свердловской области» говорилось о «вспышке гепатита А» в Краснотурьинске.

«Воду из-под крана, со скважин не пить! Еду (всякую дребедень) типа суши, роллы не заказывать! Руки мыть часто с мылом!! Дома иногда дезсредствами ручки дверей обрабатывать! Пачки продуктов мыть! Первые симптомы какие? Тошнота, боль в правом подреберье, температура, насыщенного цвета моча и обесцвеченный кал. И потом уже желтушность кожи, глаз», — гласила рассылка.

По словам Устинова, все заболевшие гепатитом проходят лечение в Карпинской инфекционной больнице, и «про эпидемию пока говорить очень рано». Градоначальник сообщил, что сейчас специалисты восстанавливают анамнез каждого больного и проводят превентивные мероприятия, чтобы остановить распространение вируса.

Мэр Краснотурьинска уточнил, что, хотя версия о заражении людей через водопроводную воду не рассматривается, приняты меры безопасности: усилен контроль за качеством воды, поставлены фильтры, убраны питьевые фонтанчики в школах и детсадах.