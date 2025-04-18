В Серове Свердловской области задержали мужчину, который обезглавил свою знакомую и убил ее семилетнего сына. Об этом сообщает Инфо24 со ссылкой на начальника пресс-службы регионального управления МВД Валерия Горелых.

По его словам, при задержании подозреваемый вел себя уверенно и не пытался скрыться. В региональном Следственном комитете сообщили, что задержанный родился в 1976 году, имеет два высших образования и в последнее время был безработным.

По версии следствия, в ноябре 2024 года к нему в гости приехала жительница Нижнего Тагила и ее малолетний ребенок. В один из дней между хозяином дома и женщиной возник конфликт, в результате которого мужчина расправился с ней и ее сыном.

«Совершив преступление, он попытался скрыть следы. Однако после идентификации погибшей сотрудники СК России, опираясь на полученные данные, вышли на след подозреваемого», — рассказали в ведомстве.

В МВД рассказали, что установить личность женщины 1982 года рождения помогла молекулярно-генетическая экспертиза.

«В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому соответствующего обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в управлении СК по Свердловской области.

В настоящее время МВД и СК выясняют мотивы подозреваемого в двойном убийстве.