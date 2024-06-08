В Свердловской области нашли живыми двух детей из Тюмени, которые потерялись в лесу 4 июня, сообщило управление МЧС по Тюменской области в телеграм-канале. Сейчас они находятся в тюменской больнице, их состояние оценивают как средней тяжести.

4 июня 12-летний Гриша и 10-летняя Вика ушли на рыбалку со своим дедушкой и двумя собаками. На обратном пути из леса, который находится рядом с деревней Бурмакина в Свердловской области, они заблудились.

Дети и их дедушка переночевали вместе под открытым небом, а наутро разделились на две группы и пошли в разные стороны, пишет, РИА Новости. В итоге мужчине удалось выбраться, а дети с собаками потерялись. Как отмечало издание 72.RU, на связь они перестали выходить с 5 июня.

Местные жители в разговоре с телеграм-каналом Shot рассказали, что у мужчины проблемы с речью из-за недавнего инсульта, поэтому он не смог четко объяснить, почему разделился с детьми. Он сообщил, что чуть не утонул и смог чудом выбраться из леса.

По версии сводного брата детей Руслана, дети могли разделиться с дедушкой из-за того, что по ошибке подумали, будто «уже нашлись и уже находятся на своем участке». «Брат и сестра отпросились у деда в магазин, мол, купим себе мороженое. Он отпустил, но оказалось, что это совсем не то место», — пояснил он изданию «Сапа».

По словам молодого человека, перед тем как выйти к населенному пункту, пенсионер плутал в лесу еще около восьми часов.

По данным МЧС, в поиске детей участвовали 654 человека. Семья сообщила об их пропаже не сразу и пыталась искать детей самостоятельно. Волонтер поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в беседе с E1.RU отметил, что упущенное время стало одной из сложностей при поиске детей.

«Упущенное время с момента пропажи детей до момента поступления заявки — практически два дня. Мы понимаем, что это время, когда дети передвигались и удалялись от места пропажи. Также обширные территории. Осложнялся поиск наличием большого количества природных ловушек в зоне поиска — болота, ручьи, реки, овраги», — рассказал он.

Поиски завершились утром 8 июня — детей нашли в лесу в Слободо-Туринском муниципальном районе Свердловской области. По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, Гриша и Вика находились примерно в 10 км от своего дачного участка.

«Потеряшки вели себя спокойно. Сил, чтобы звать на помощь, у них уже не было. Их сильно искусали комары. Питались, как могли, в том числе перепелиными яйцами, найденными в лесу. Спали в обнимку со своими собаками, которые их согревали», — рассказал РИА Новости Горелых.

Сами дети заявили, что в лесу к ним подходили волки, но собаки, которые находились с ними в этот момент, отпугнули хищников. Волонтер Игорь Греков, который нашел Гришу и Вику, подчеркнул, что «они услышали нас, но не могли кричать в ответ, так как у них уже голоса были надорваны».

В МЧС сообщили, что дети истощены, но их жизни ничего не угрожает. После эвакуации из района поисков их направили в палату интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы. В Минздраве отметили, что Гриша и Вика находятся в состоянии средней тяжести, у них есть признаки обезвоживания. Позднее центр медицины катастроф доставил их на вертолете в Тюмень.