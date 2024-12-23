На военной базе в Кимхэ, расположенной юге Южной Кореи во время проверки готовности возведенного хранилища опасных веществ произошел взрыв, три человека пострадали, пишет Yonhup.

Агентство уточняет, что все пострадавшие являются гражданскими лицами, они получили ожоги. «Подтверждено, что военных потерь нет», — сказано в сообщении.

Причина возгорания пока не сообщается, на месте работают пожарные службы и полиция. Устанавливается размер ущерба.

Портал «Военное обозрение» пишет, что эпицентр взрыва находился на территории кластера материально-технического обеспечения, где закончился процесс строительства топливного терминала. Для проведения инспекции туда прибыли инспекторы и прокуроры. Взрыв прогремел во время их нахождения на объекте.