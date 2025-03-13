Просьба к ростовскому митрополиту «провести молебен и освятить здание правительства для защиты от коррупции и изгнания бесов» — это «саркастическое» предложение, заявил RTVI его автор, экс-депутат регионального Заксобрания Евгений Федяев. При этом он допустил, что если в епархии согласятся, то у верующих чиновников может «поменяться мировоззрение».

Ростовская область, по словам Федяева, на протяжении последних 15 лет занимает «лидирующую позицию по количеству коррупционных преступлений среди других субъектов России».

«Сейчас опять количество коррупционных преступлений в 2024 году выросло, по крайней мере, по сравнению с 2023-м. А последние громкие коррупционные скандалы, связанные с задержанием именно заместителей губернатора и министров, — тому лишнее подтверждение. За несколько месяцев задержали порядка пяти замглавы [региона] по подозрению как раз-таки в коррупционных преступлениях», — отметил общественник.

И так как «высокий уровень коррупции» в Ростовской области удерживается «много лет», было решено «попросить нашего митрополита Меркурия провести обряд освящения здания», объяснил Федяев. Он подчеркнул, что это его личная инициатива.

На вопрос, поможет ли вмешательство РПЦ исправить ситуацию, экс-депутат ответил, что не уверен в этом, но попробовать стоит.

«Если говорить честно, то в отношении, скажем так, непосредственно самого факта коррупции и в отношении тех людей, которые совершают коррупционные преступления, это, скажем так, саркастическое предложение. Но [оно] лишний раз подчеркивает, что в нашем регионе проблема с коррупцией стоит остро, привлекает внимание к этой проблеме. Конечно, я никаких иллюзий не питаю. Мало того, я не уверен, что митрополит согласится на эту процедуру, хотя я обещал оплатить эти услуги Церкви по прейскуранту. Само по себе освещение, безусловно, не поможет», — сказал собеседник RTVI.

Также, по словам Федяева, он попросил митрополита предложить врио главы Ростовской области Юрию Слюсарю «проводить лекции для чиновников». По его словам, схожая практика уже есть в Вологодской области.

«Если митрополит согласится и перед заседанием правительство Ростовской области хотя бы раз в месяц будет проводить лекции для чиновников, в том числе для заместителей губернатора, и министров, и рядовых чиновников, которые работают в правительстве, о том, что необходимо соблюдать Божьи заповеди, о том, что необходимо придерживаться определенных норм и правил, то, возможно, где-то мировоззрение поменяется», — допустил Федяев.

Экс-депутат отметил, что надеется, что православные люди среди чиновников, работающих в правительстве, в случае реакции епархии, возможно, могли бы «прислушаться к митрополиту — человеку, который в регионе уважаемая фигура, представляет РПЦ во всем регионе».

«А сам обряд освещения, скажем так, для меня это процедура формальная, но для православных — это процедура, которая может плоды перенести. Говоря простым языком — на войне все средства хороши, поэтому, если не получается у нас побороть коррупцию в регионе иными способами», — добавил он.

Федяев с сожалением отметил, что в Ростовской области за последние несколько месяцев задержали так много крупных чиновников, что «не каждый регион может похвастать такими результатами».

«Есть о чем задуматься. Проблема есть, и я думаю, что, может, не лишним будет РПЦ, которая неотделима от нашего общества и государства, отдельно обратить на нее внимание и организовать лекции для чиновников, а также провести освещение зданий и кабинетов чиновников», — резюмировал он.

В ноябре 2024 года в отставку ушел глава Ростовской области Василий Голубев, сейчас он член Совета Федерации. После этого в отставку ушли региональные министр ЖКХ, министр имущественных отношений, министр строительства и мэр Ростова. Кроме того, были арестованы министр сельского хозяйства, министр транспорта, министр финансов и советник губернатора. Кроме того, прошли обыски у министра цифрового развития и двух его заместителей, одного из которых (чье имя не называется) арестовали.

В феврале издание 161.RU со ссылкой на источники сообщало, что Генпрокуратура дважды просила Совфед лишить Голубева неприкосновенности, но получила отказ.