«Зачистка команды» после ухода главы региона — это не новость, а «частый сценарий» и сигнал, что «воровать надо меньше», заявил RTVI политолог Александр Кынев. Так он прокомментировал череду задержаний чиновников в Ростовской области после отставки губернатора Василия Голубева.

«Сами по себе уголовные дела не являются открытием. За последние два года их очень много, они носят очень разную географию, идут по всей стране. Ростовский кейс не стоит выделять в нечто особое, нет никакой новой тенденции. <…> Причин множество. Фундаментальная, думаю, в том, что перестает работать прежняя система взаимоотношений, прежняя система защиты. Ведь администрация — это сложноустроенная вещь», — отметил Кынев.

Эксперт напомнил, что у каждого чиновника «двойная подчиненность», то есть начальство в лице главы региона и федеральных ведомств.

«И любые документы административного свойства всегда визируются по цепочке, не бывает никогда одного ответственного, — пояснил Кынев. — При этом, когда губернатор уходит, естественно, исчезает человек, с которым заключался трудовой контракт».

Есть и обратная ситуация, продолжил политолог, когда у новых властей «возникает потребность назначать других людей», чтобы иначе «распределить места в администрации, установить контроль над какими-то секторами экономики и так далее».

«И силовики, конечно, всегда пользуются этим, они понимают слабость момента. В этом смысле — как любой хищник всегда пытается найти наиболее слабое животное в цепочке. Поэтому эта ситуация достаточно типовая. Если мы посмотрим хронологически за последние годы — например, в Томской области после ухода [Сергея] Жвачкина пересажали полкоманды. В Ханты-Мансийском округе после смены главы несколько замов Комаровой пошли по разным делам», — напомнил Кынев.

Эксперт также привел в пример Кубань, где «постоянно кого-то сажают», несмотря на то, что губернатор не покидал пост, а также Ставропольский край, в котором «кучу народу пересажали в администрации».

«Сигналы идут по всей стране»

За последние два года число уголовных дел в отношении чиновников «резко возросло», добавил собеседник RTVI. В этой ситуации стоит учитывать два момента, допустил Кынев: первый — что это «федеральный тренд», второй — «ситуация “пересменки”, которая ослабляет прежних чиновников и делает их потенциальной добычей всевозможных расследователей».

«Думаю, что это понимание власти: в условиях дефицита ресурсов и проблем, которые испытывает страна, воровать надо меньше, условно говоря. Поэтому эти сигналы идут по всей стране, что называется. И идут очень разные люди — в одних регионах это команда бывших, а где-то и действующие чиновники тоже оказываются, что называется, под вопросом», — предположил политолог.

Вряд ли ситуация с арестами в Ростовской области как-то коснется ушедшего в отставку Голубева, считает Кынев. Он отметил, что бывший глава региона — «достаточно сильная фигура», и даже самые крупные дела редко «затрагивают губернаторов».

«Я упомянул Жвачкина — расследований много, но Жвачкина они не коснулись. Чтобы это коснулось самого губернатора, должно быть что-то из ряда вон выходящее. Голубев — это политический тяжеловес с большими связями в разных местах работы. Все-таки 14 лет — это очень много. Это сложный регион. Он смог в нем усидеть, невзирая на множество нюансов. Заниматься спекуляциями, на мой взгляд, категорически не надо», — резюмировал Кынев.

Об арестах в Ростовской области

4 ноября 2024 года глава региона Василий Голубев объявил об уходе в отставку, он стал членом Совета Федерации. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ростовской области гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря.

25 ноября 2024 года стало известно о задержании ростовского министра транспорта Виталий Кушнарев, против которого было возбуждено уголовное дело о взятке в размере 27 млн рублей и хранении оружия, а также его заместителя Дмитрия Мамелко.

Ранее должности замглавы региона покинули Александр Скрябин (занял пост врио главы администрации Ростова-на-Дону), а также ростовские министр ЖКХ Сергей Сизиков и министр строительства Юрий Сильвестров.

В феврале 2025 года стало известно о том, что силовики провели обыски у советника главы Ростовской области Виктора Гончарова по уголовному делу о превышении полномочий в отношении министра сельского хозяйства региона Константина Рачаловского. В том же месяце суд арестовал на два месяца министра финансов Ростовской области Лилию Федотову, фигуранта уголовного дела о превышении полномочий.

Кроме того, сотрудники ФСБ провели обыски у руководства минцифры Ростовской области. Чиновников заподозрили в злоупотреблении полномочиями во время заключения контракта на поставку программного обеспечения. «Интерфакс» сообщал, что обыски прошли у главы министерства Евгения Полуянова и двух его заместителей — Кирилла Дьячкина и Сергея Бондаренко, один из них был задержан.