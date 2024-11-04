Президент России Владимир Путин двумя указами назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Ростовской и Тамбовской областей — гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря и побывавшего на СВО бывшего мэра Краснодара Евгения Первышова.

Информация о встречах главы государства с ними обоими размещена на сайте Кремля, как и тексты указов — в них говорится одновременно об отставке прежних губернаторов.

Ранее сегодня, 4 ноября, двое российских губернаторов — главы Ростовской и Тамбовской областей Василий Голубев и Максим Егоров — объявили об уходе в отставку. Уход Голубева политологи назвали предсказуемым, объяснив это возрастом губернатора и последствиями мятежа ЧВК «Вагнер», участники которого на некоторое время обосновались в Ростове-на-Дону. Источники «Ведомостей» сразу заявили, что Ростовскую область может возглавить Юрий Слюсарь.

Назначение Евгения Первышова

В разговоре с Первышовым Путин дал понять, что тот уже в курсе предложения возглавить Тамбовскую область.

Первышов в ответ назвал это предложение большой честью и заявил, что в ходе руководства регионом намерен применить навыки и знания, полученные в программе «Время героев» для участников СВО и военных.

«Потребуется определённое время — нужно и с жителями пообщаться, и посмотреть возможности социально-экономического роста на данной территории. И, собрав уже непосредственно те предложения, которые необходимы будут для реализации намеченных планов, если разрешите, тогда уже отдельно через какое-то время я представлю план действий по развитию этого региона», — пообещал врио главы Тамбовской области.

О том, что участник проекта «Время героев» Евгений Первышов может возглавить Тамбовскую область после ухода в отставку ее губернатора Максима Егорова, ранее написали «Ведомости» со ссылкой на два близких к администрации президента источника.

Евгению Первышову 48 лет, он родом из Краснодара, в 1990-х годах работал на Краснодарском НПЗ, а затем — в различных городских структурах кубанской столицы. С 2012 года занимал пост сначала заместителя начальника, а потом и начальника краснодарского горуправления муниципального контроля, после чего возглавил администрацию Прикубанского городского округа.

В сентябре 2013 года Первышов стал заместителем мэра Краснодара по вопросам городского хозяйства. В 2015 году он работал в Минстрое, но потом вернулся в администрацию кубанской столицы — сначала первым замглавы мэра, а затем стал и мэром, причем провел на этом посту пять лет.

Осенью 2021 года Первышов вошел в состав Госдумы, выиграв выборы по Краснодарскому одномандатному округу, но через год, когда началась частичная мобилизация, объявил, что отправляется в зону российской специальной военной операции на Украине. Осенью 2023 года он вернулся обратно на работу в Госдуму, а в мае 2024 года начал обучение в кадровой программе «Время героев», предназначенной для участников СВО и военных.

Первышов оказался одним из участников этой программы, с кем общался президент России Владимир Путин 15 июня в мастерской управления «Сенеж». Участник СВО рассказал главе государства свою биографию, упомянув, что ушел на фронт из Госдумы, а до этого пять лет был мэром Краснодара. «Были мэром Краснодара?! Как вас зовут? Евгений? У меня будет для вас предложение!» — обратился к нему президент. «Я с командой», — ответил Первышов. «Тоже хорошо», — заявил Путин.

Егоров, говоря об отставке, уточнил, что уходит на федеральный уровень. Опрошенные RTVI политологи сошлись во мнении, что его ждет повышение. При этом они не согласились с тем, что Тамбовскую область может возглавить некий бывший участник СВО, поскольку в зоне боевых действий уже побывало или находится достаточно людей, которые раньше занимали государственные посты.

Напомним, в конце сентября Городскую думу Нижнего Новгорода возглавил полковник, ветеран специальной военной операции и участник программы «Время героев» Евгений Чинцов, который на выборах 6-8 сентября набрал около 80% голосов, представляя «Единую Россию».

В начале октября экс-спикер парламента ДНР и участник СВО Артем Жога был назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе (УрФО). В конце месяца Путин ввел его в состав Совета безопасности.

Назначение Юрия Слюсаря

О кадровых перестановках, в результате которых гендиректор ОАК Юрий Слюсарь станет главой Ростовской области, 4 ноября сообщили «Ведомости» и «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, Слюсарь в ближайшее время покинет пост, а его место займет Вадим Бадеха — глава Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), которого, в свою очередь, сменит руководитель «ОДК Климов» Александр Грачев.

Юрию Слюсарю 50 лет, он уроженец Ростова-на-Дону, выпускник юрфака МГУ и аспирантуры РАНХиГС. После учебы он работал в различных коммерческих компаниях, в 2003 — 2009 годах был коммерческим директор ОАО «Роствертол», а также параллельно с 2005 по 2007 годы возглавлял комитет вертолетных программ ОАО «Объединенная промышленная корпорация “Оборонпром”». Впоследствии Слюсарь занимал различные должности в российском Министерстве промышленности и торговли. С 2015 года он руководит ПАО ОАК, а с 2019 года является ее генеральным директором.

О том, что пост ростовского губернатора освобождается, тоже стало известно 4 ноября. Сообщение об этом обнародовал аппарат главы региона Василия Голубева, который руководил областью с 2010 года. Опрошенные RTVI политологи назвали его уход ожидаемым, напомнив о возрасте губернатора, длительном сроке его пребывания у власти и последствиях мятежа ЧВК «Вагнер», участники которого беспрепятственно расположились в Ростове.