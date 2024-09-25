Городскую думу Нижнего Новгорода возглавил полковник, ветеран специальной военной операции и участник программы «Время героев» Евгений Чинцов, который на выборах 6-8 сентября набрал около 80% голосов, представляя «Единую Россию». Об этом сообщила пресс-служба программы.

Избрать Чинцова новым председателем нижегородской гордумы депутаты нового созыва решили на первом же заседании, пишет местное издание «Нижний Новгород Онлайн». Предыдущий спикер городского парламента Олег Лавричев сложил полномочия досрочно и был арестован по уголовному делу о растрате.

Корреспондент ИА «Говорит Нижний» подчеркнул, что председательство в гордуме станет основным местом работы Чинцова. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, высказываясь в поддержку Чинцова, сообщил, что тот уже три месяца занимается общественной работой в городе.

В пользу кандидатуры Евгения Чинцова также высказался глава города Юрий Шалабаев. Он отметил, что новоизбранный депутат уже на протяжении трёх месяцев занимается общественной работой в Нижнем Новгороде.

Присутствовавший на заседании замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев зачитал депутатам характеристику нового спикера и напомнил, что его наставником в программе «Время героев» является лично глава региона Глеб Никитин.

«Время героев» — программа развития для участников спецоперации, запущенная по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

«Кадровый военный, участник боевых операций, удостоенный высоких государственных наград, настоящий патриот, человек дела — он всегда защищал и продолжает защищать интересы страны и россиян», — прокомментировал назначение Чинцова председатель постоянной комиссии нижегородской городской думы по развитию города, строительству и архитектуре Михаил Иванов.

Зампред гордумы Нижнего Новгорода Николай Сатаев выразил уверенность в том, что Чинцову как человеку «заслуженному и достойному» будет «комфортно работать» во главе городского парламента, поскольку у него есть «доверие нижегородцев, опыт, лидерские качества, поддержка профессиональной команды депутатов, председателей постоянных комиссий и заместителей, есть хорошее рабочее взаимодействие с городской администрацией».

Еще один вице-спикер нижегородской гордумы Евгений Костин пожелал Чинцову успехов, назвав его «принципиальным, дисциплинированным человеком с большим управленческим опытом, умеющим взаимодействовать с людьми и привыкшим работать с большими объемами информации».

Председатель постоянной комиссии по экологии, заместитель председателя постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству гордумы Нижнего Новгорода Герман Карачевский особо подчеркнул, что Чинцов будет работать на постоянной основе и «100% своего рабочего времени погружен в решение рабочих задач».

Евгений Чинцов родился в 1980 году в селе Новотроицкое Благовещенского района Амурской области, окончил Дальневосточный военный институт и Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ». Он активно строил карьеру в Вооруженных силах, участвовал в боевых действиях в Чечне и Сирии. У Чинцова немало наград: три ордена Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу» и медалью Суворова. Уволен в запас.

Комментируя свое назначение, Чинцов назвал его «очень важным и очень ответственным». «Самое главное — не переживать. Я эту ответственность прекрасно понимаю. Мне еще предстоит доказать жителям своего избирательного округа, всему Нижнему Новгороду, что они сделали правильный выбор. Я к этому готов, можете не сомневаться», — заверил новый председатель гордумы.

К депутатам он обратился с просьбой о «поддержке и содействии в общих целях, чтобы сделать город комфортным для жителей», а также предложил «плотно взаимодействовать» и пообещал «с каждым общаться в формате 24/7», призвав «не стесняться».