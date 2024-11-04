Отставка ростовского губернатора Василия Голубева была ожидаемой — в том числе из-за его возраста и мятежа ЧВК «Вагнер», заявили RTVI политологи. Уход главы Тамбовской области Максима Егорова они объяснили повышением на федеральном уровне — и допустили, что скоро об отставке может объявить руководитель Коми Владимир Уйба.

Ожидаемая отставка Голубева

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков заявил RTVI, что уход Голубева с поста был ожидаемым в силу его возраста (67 лет), а также на фоне событий мятежа ЧВК «Вагнер».

«Главной причиной отставки стало то, что во время мятежа Ростов стал тем городом, куда беспрепятственно зашли. Это не вина губернатора, но было понятно, что какую-то ответственность ему придется нести, и отставка уже тогда выглядела делом решенным. Кроме того, Ростовская область — это прифронтовой регион, там много своих проблем, много всего связано с действиями армии на территории Ростовской области», — добавил он.

Голубев, по его словам, был хорош как «тяжеловес в плане социально-экономического развития».

«Но когда начались какие-то непредвиденные истории, связанные с различными армейскими делами. Видимо, понадобился какой-то более вовлеченный в дела фронта руководитель. Думаю, будет замена на более энергичного», — предположил эксперт.

С тем, что уход ростовского губернатора был «очень-очень» ожидаем, согласен и политолог Александр Кынев. Он напомнил RTVI, что Голубев занял этот пост еще в 2010 году.

«Полномочия у него заканчивались в 2025 году. И если бы его переизбрали, то он бы остался до 2030 года. 20 лет подряд занимать пост — это too much, то есть слишком долго. Причины [отставки] — возраст и долгое пребывание у власти. Думаю, никто не будет спорить с тем, что слишком долгое нахождение на посту вредно даже для крайне компетентных людей, граждане хотят перемен и так далее. Как губернатор он был, на мой взгляд, на общем фоне очень достойным, но регион у него сложный», — отметил эксперт.

Уход Голубева в отставку не вызвал удивления и у президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.

«Решение по Ростовской области было ожидаемым. Сказался длительный срок пребывания у власти, последние скандалы с судебным сообществом и [произошедший] до этого пригожинский мятеж», — заявил он RTVI.

О возможной скорой отставке Голубева, который возглавлял Ростовскую область с 2010 года, ранее сообщали «Ведомости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по этому поводу заявил RTVI, что Кремль «никогда не комментирует кадровые вопросы».

Уход Егорова на повышение

Гращенков обратил внимание, что несколько дней назад в Тамбовскую область приезжал врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев, с которым Егоров работал в разных местах, в том числе в Минстрое.

«Это человек из его [Якушева] команды. Они как раз обсуждали реализацию планов программы “Единой России”, нацпроекты. Уже тогда было понятно, что эта поездка не просто так и что эти теплые отношения с губернатором выльются в дальнейшее сотрудничество. Но было не совсем очевидно, что это произойдет прямо сейчас», — отметил эксперт.

По мнению политолога, стремительное развитие событий говорит о том, что «процедура переназначения губернатора стала достаточно пластичной».

«То есть нет больше такого, как раньше, когда старались максимально эту паузу выдерживать. То есть если понадобился Егоров Якушеву, например, или какая-то другая задача на федеральном уровне возникла, то можно, получается, и не дорабатывать срок, раз все достаточно в области неплохо», — сказал Гращенков.

Егоров, отметил собеседник RTVI, был не просто технократом, а своего рода «губернатором 3.0»: например, он предложил МИД России реализовать программу международной продовольственной безопасности, превратить Мичуринск в наукоград, искоренить зависимость сельскохозяйственной отрасли России от импорта семян и так далее.

Технократ Егоров пробыл на посту главы Тамбовской области недолго, но все это время «демонстрировал гиперлояльность» и старался «активно пиариться на теме СВО», уточнил Кынев.

«То есть человек явно хотел на повышение, и он его получил, хотя из кого-то из технократов и так время от времени повышают. Чтобы все остальные, как в песне, видели цель-ориентир — “лояльность будет вознаграждена”», — считает политолог.

Виноградов заявил RTVI, что решение Егорова его немного удивило.

«По Тамбовской области в большей степени сюрприз. Там, скорее всего, уход связан с получением некоего федерального поста. По крайней мере, на это намекает сам господин Егоров», — сказал он.

Кто еще из губернаторов может уйти в отставку

Все трое политологов предположили, что вслед за Голубевым и Егоровым свой пост может освободить глава республики Коми Владимир Уйба. Виноградов, например, считает, что «удачным его руководство назвать сложно».

«Иногда еще говорят и о Костроме. Но в любом случае количество замен, скорее всего, будет конечным», — поделился соображениями Виноградов.

Также опрошенные RTVI эксперты сочли бессмысленными предположения о том, что места уходящих в отставку губернаторов займут участники СВО, поскольку в зоне боевых действий побывало или находится достаточно людей, которые раньше занимали государственные посты.

Гращенков допустил, что Тамбовскую область могут «отдать» представителю ЛДПР или «Новых людей».

«У ЛДПР, как и у “Новых людей”, сейчас нет ни одного губернатора. У “Справедливой России”, например, один и у КПРФ двое. Так что вполне возможно, что кто-то из оппозиции может получить это назначение», — сказал он.

Кынев уверен, что практически все, кто побывал в зоне СВО и был потом назначен на высокий пост, — это «наши старые технократы», уже знакомые с административной работой.

«У нас единственный человек, который действительно оттуда [из зоны СВО] родом и который потом получил крупный пост, — это уральский полпред Жога. Который, как многие утверждают, фигура сугубо символическая. Что касается назначений, Тамбовская область может быть в этом плане объектом экспериментов, но Ростовская — это крупный, значимый регион первого эшелона, и назначат только кого-то опытного», — убежден политолог.

Кынев напомнил, что выборы пройдут в сентябре 2025 года, поэтому до мая могут прозвучать новые заявления об отставках глав регионов.

«Времени еще вагон и маленькая тележка. Например, в Республике Коми конфликты разные. У [губернатора Костромской области Сергея] Ситникова та же проблема, что у Голубева, — тоже возрастной. И тоже давно сидит», — сообщил Кынев.

Совпадение или нет?

По мнению Кынева, нет никакой связи между объявлениями Егорова и Голубева об уходе в отставку и празднованием Дня народного единства 4 ноября. Политолог считает, что это «чисто техническая история». Виноградов отметил, что уход обоих губернаторов — это федеральное решение, о котором могут объявить «залпово».

«[Федеральные власти] решили, видимо, такой большой выходной ознаменовать демонстрацией некоего обновления и озвучивания кадрового пакета, который созревал», — уточнил специалист.

Гращенков напомнил, что решения об отставках в России часто озвучивают в выходные и праздничные дни.

«Очень часто это происходит вечером в пятницу или воскресенье — то есть в то время, когда люди максимально не вовлечены во все эти политические процессы. Это такой фирменный знак системы. Не думаю, что здесь есть какой-то символизм. Скорее всего, просто в это время руководству удобно заниматься политическими перестановками», — предположил политолог.