Президент России Владимир Путин включил своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе, бывшего командира батальона «Спарта» Артема Жогу в состав Совета безопасности. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовых актов.

«Внести… изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Российской Федерации Жогу А.В. — полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — говорится в документе.

Указ опубликован 25 октября. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Именно после обращения Жоги с просьбой баллотироваться на новый срок Путин официально объявил о своем решении участвовать в президентских выборах, которые прошли в России в марте 2024 года. Во время президентской кампании Жога был одним из сопредседателей избирательного штаба Путина.

В начале октября Артем Жога был назначен полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе. До этого он занимал пост председателя народного совета ДНР.

Артем Жога родился в Магаданской области 18 января 1975 года. С 1990-х он проживал в городе Славянске Донецкой области. До начала военной операции на Украине Жога занимался бизнесом.

В 2014 году сын Артема Жоги — Владимир — присоединился к батальону «Спарта», который был сформирован в Донецке на базе пулеметно-противотанкового взвода. Через два года Жога-младший был назначен комбатом, а его отец Артем — начальником штаба батальона.

В 2022 году «Спарта» вошла в российские Вооруженные силы, став 80-м отдельным разведывательным батальоном. 5 марта 2022 года Жога-младший получил смертельное ранение в бою в Волновахе. После гибели сына Артема Жогу назначили командиром батальона. В мае 2023 года Путин передал ему звезду Героя России, которой Жога-младший был награжден посмертно.

В 2023 году Жога вступил в партию «Единая Россия» и был избран членом Народного Совета ДНР.