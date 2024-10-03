Российский глава Владимир Путин назначил спикера парламента ДНР Артема Жогу на пост полпреда президента в Уральском федеральном округе. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Ранее должность полпреда в УрФО занимал Владимир Якушев — в конце сентября он стал сенатором от Тюменской области.

Путин назвал работу на этом посту «большой» и «важной». По его словам, Урал — не просто промышленный регион, в нем сосредоточено большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«И конечно, очень важно помогать людям, поддержать их в текущей работе. Они очень много делают для повышения обороноспособности страны. Но не только оборонка, там и гражданские отрасли производства представлены достаточно широко», — пояснил российский глава во время встречи с Жогой в Кремле.

Жога отметил, что он солдат и готов «работать и служить родине там, где я нужен на данный момент».

«Да, сейчас у меня линия боевого соприкосновения — это больше гражданская работа. Но вся работа, которая направлена на обороноспособность, на развитие, поддержку нашей страны, на поддержку наших людей, я считаю, это и есть линия боевого соприкосновения. <…> Я понимаю, что это очень ответственная работа, но я готов выполнять поставленные задачи», — сказал он.

Председатель народного совета ДНР Артем Жога родился в Донецкой области 18 января 1975 года. После рождения сына Владимира в 1993 году, семья переехала в Славянск. До начала военной операции на Украине он занимался бизнесом.

В 2016 году после смерти командира «Спарты» Арсена Павлова («Моторола») Владимир Жога был назначен на пост комбатом, а его отец был назначен начальником штаба батальона.

5 марта 2022 года Владимир получил смертельное ранение в бою в Волновахе. После гибели сына, Артема назначили командиром «Спарты». В мае 2023 года Путин передал звезду Героя России Артему, которой был посмертно награжден Владимир.

В 2023 году Жога вступил в партию «Единая Россия» и был избран членом Народного Совета ДНР. 8 декабря после церемонии вручения наград Героям России Жога обратился к Путину с просьбой баллотироваться на новый срок. Тогда президент официально подтвердил, что будет баллотироваться на выборы в 2024 году.