Кремль не комментирует кадровые вопросы, в том числе сообщения о возможной отставке глав Ростовской области и Коми Василия Голубева и Владимира Уйбы, заявил RTVI пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы никогда не комментируем кадровые вопросы», — сказал Песков.

О том, что губернатор Ростовской области Василий Голубев и глава Коми Владимир Уйба могут покинуть свои должности до конца 2024 года, 28 октября сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента (АП). По утверждению собеседников, отставка двух руководителей региона обсуждается в АП.

Голубев возглавил Ростовскую область в 2010 году, Уйба стал главой Коми в 2020-м. Срок полномочий руководителей обоих регионов истекает в 2025 году (для Голубева он третий, для Уйбы — первый).

Причиной вероятного ухода Голубева источники «Ведомостей» назвали длительное пребывание в должности. Он в целом руководит регионом успешно и «относится к лучшей части губернаторского корпуса», но «надо давать дорогу молодым», заявил в разговоре с изданием эксперт по региональной политике Виталий Иванов.

Говоря о возможной отставке Уйбы, собеседники газеты заявили, что у него «очень испорчены отношения с местными элитами», тогда как в правительстве республики наблюдается высокая текучка. Один из источников издания утверждает, что к главе Коми хорошо относится руководство страны.

«[Предыдущий губернатор Комм Сергей] Гапликов оставил тяжелую ситуацию во внутренней политике, распустил местную элиту. Кроме того, в Коми специфическая экономика: республика сильно зависит от нескольких корпораций <…> Он опытный организатор здравоохранения, возглавлял ФМБА, где был на своем месте», — отметил Иванов.

Эксперт добавил, что Уйба «пришел в регион на плохое наследство», будучи при этом не слишком заинтересованным в работе в качестве его руководителя. По оценке эксперта, за четыре года на посту главы Коми Уйба не смог выстроить механизмов коммуникации с местными жителями и элитами.