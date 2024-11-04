Глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил в своем телеграм-канале, что уходит в отставку, и поблагодарил граждан. Об уходе в отставку также заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«За прошедшие годы область стала для меня родной. Мы сделали с вами многое. Сегодня руководство страны передо мной ставит другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять. Я настоящий тамбовчанин, и я рад, что тамбовский волк теперь товарищ», — сообщил Егоров.

Голубев написал в своем телеграм-канале, что переходит на другую работу (не уточнив, какую). Он отметил, что Ростовскую область удалось сделать «настоящим регионом-лидером», поблагодарив президента Владимира Путина, правительство России, коллег и соратников, а также своих критиков.

«Признателен и тем, кто высказывал конструктивную критику, дельные предложения, чтобы сформировать в конечном итоге верные решения по проблемным темам. Впереди — новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», — заявил Голубев.

ТАСС со ссылкой на правительство Тамбовской области сообщил, что Егоров переходит на новую работу на федеральный уровень.

Максим Егоров ранее занимал пост замглавы Минстроя. Врио главы Тамбовской области он стал в 2021 году после того, как предыдущий руководитель региона Александр Никитин написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию.

О возможной скорой отставке Голубева, который возглавлял Ростовскую область с 2010 года, ранее сообщали «Ведомости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по этому поводу заявил RTVI, что Кремль «никогда не комментирует кадровые вопросы».

Ранее об уходе в отставку объявили руководители трех регионов: Наталья Комарова, возглавлявшая с 2010 года Ханты-Мансийский автономный округ (ей была предложена работа в Совете Федерации), Дмитрий Азаров, руководивший Самарской областью и глава Алтая Олег Хорохордин.