Еще три главы российских регионов в скором времени могут уйти в отставку, считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. В беседе с «Инфо24» он рассказал, что лишиться своих постов могут главы Башкирии и Ингушетии Радий Хабиров и Махмуд-Али Калиматов, а также губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

По мнению политолога, позиции 60-летнего главы Башкортостана Радия Хабирова, который руководит регионом с 2019 года, могут быть непрочными. Эксперт предположил, что к деятельности Хабирова могут возникнуть вопросы.

Вопрос о переизбрании главы Ингушетии 65-летнего Махмуда-Али Калиматова также остается открытым и неясным, отметил Гращенков. К тому же, выборы в этом регионе проходят через парламент, добавил он.

Губернатор Оренбургской области 45-летний Денис Паслер может лишиться своего поста после того, как регион столкнулся с серьезными паводками и затоплениями в апреле, полагает Гращенков.

«Про него тоже ходили слухи и предположения, что он может быть отправлен в отставку», — заключил эксперт.

Три причины отставки глав регионов

В пятницу 31 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил о своем досрочном уходе с поста. За день до этого, 30 мая, о решении покинуть должность руководителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) заявила Наталья Комарова, возглавлявшая регион с 2010 года.

Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен Вячеслав Федорищев. Вместо Комаровой новым врио главы региона стал Руслан Кухарук.

Как пояснил Гращенков, изменения в региональной власти происходят по трем причинам:

низкие рейтинги глав субъектов;

усталость населения;

«серьезная атака разных федеральных промышленных групп».

Отставку главы ХМАО политолог объяснил первыми двумя факторами. По его словам, население региона «успело устать» от Комаровой, поскольку она руководила ХМАО на протяжении 14 лет. Кроме того, у нее был «достаточно серьезный антирейтинг», отмечает Гращенков.

В случае с Азаровым имеет место третья причина, считает эксперт. По его утверждению, против самарского губернатора «достаточно плотно работали силовики». После ареста заместителей Азарова многие предполагали, что скоро он уйдет в отставку, заметил Гращенков.

По его мнению, кадровые перестановки были предсказуемы и понятны после президентских выборов — сначала изменения прошли на федеральном уровне, а затем коснулись регионов.

Самарская область занимает первое место по России по количеству арестованных высокопоставленных чиновников, считает блогер и журналист Вадим Афанасьев. По его словам, из 19 подвергшихся санкциям чиновников 14 находятся под стражей или уже осуждены, задержаны семеро госслужащих уровня регионального министра, а пятерым «удалось соскочить».

В мае уголовное дело о мошенничестве завели в отношении советника губернатора Самарской области Ольги Михеевой, в апреле суд отправил под арест руководителя городского департамента градостроительства Василия Чернова и его брата Евгения Чернова, обвиняемых в получении взятки.