Президент России Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область вместо объявившего в этот день о своей отставке губернатора Дмитрия Азарова.

«Хочу предложить Вам поработать в Самаре, в Самарской области. Это один из наших крупнейших промышленных регионов, и история там очень достойная, и перспективы хорошие», — заявил Путин в ходе встречи в Кремле.

Федорищев поблагодарил президента за доверие и отметил, что знаком с Самарской областью, в том числе по работе в Комиссии Госсовета по направлению «Промышленность». Также Федорищев поделился, что в своей работе на новом посту в первую очередь планирует опираться на мнение людей.

31 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об отставке. По какой причине он решил уйти с поста губернатора, не сообщается. Также не уточняется, планирует ли Азаров переход на другую должность. В своем обращении Азаров пообещал «и впредь делать всё для развития и процветания нашей родной земли».

Что известно о Федорищеве

Вячеславу Федорищеву 34 года. Он родился в Ростовской области. В 2010 году окончил РАНХиГС по специальности «менеджер организации», позже стал кандидатом экономических наук. Работал помощником ректора РАНХиГС, советником министра экономического развития, директором департамента стратегического развития Минэкономики.

В марте 2016 года Федорищев вошел в состав правительства Тульской области и стал заместителем губернатора, которым на тот момент являлся Алексей Дюмин — новый секретарь Госсовета и бывший помощник президента. В 2018 году Федорищев стал первым заместителем главы Тульской области, а в 2022 — первым замгубернатора — председателем правительства региона.

На посту замгубернатора он курировал экономический блок и развитие региональных предприятий, в том числе в сфере агропромышленного комплекса.

В 2018 году Федорищев вошел в «резервный» список управленческих кадров под патронажем президента России. Он также стал самым молодым кандидатом на управленческую должность .

В 2019 году российский Forbes включил Федорищева в рейтинг «30 до 30», на тот момент ему было 29 лет. По словам составителей рейтинга, в список попадают те, кто «к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне».