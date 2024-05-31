Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об уходе в отставку. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщила пресс-служба главы региона в телеграм-канале.

«Завершен большой этап работы. Основные цели, которые мы определили вместе с вами шесть лет назад, достигнуты. Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора», — заявил Азаров в своем прощальном обращении.

По какой причине Азаров решил уйти с поста губернатора, не сообщается. Также не уточняется, планирует ли он переход на другую должность. В своем обращении Азаров пообещал «и впредь делать всё для развития и процветания нашей родной земли».

Должность врио губернатора Самарской области может занять первый заместитель губернатора Тульской области — председатель областного правительства Вячеслав Федорищев, сообщили «Ведомости», РБК и «Коммерсантъ-Волга» со ссылкой на источники. В случае утверждения такого решения 34-летний тульский премьер станет самым молодым из действующих глав регионов, отмечает РБК.

Дмитрию Азарову 53 года. В 2006 году он стал первым заместителем главы городского округа Самара, затем возглавил областное Минприроды. В 2010 году победил на местных выборах и стал главой Самары. С 2014 по 2017 год был сенатором от Самарской области. В декабре 2022 года вместе с другими российскими губернаторами попал под санкции США. С сентября 2017 года Азаров был исполняющим обязанности губернатора Самарской области после отставки Николая Меркушкина. В 2018 году занял пост главы региона, победив на губернаторских выборах с результатом 72,63% голосов. В 2023 году состоялись перевыборы, на которых он получил почти 84% голосов.

О возможной отставке Азарова 30 мая сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительственных кругах. Собеседники издания отмечали, что самарский губернатор находится под угрозой отставки из-за «управленческого коллапса», который сложился в регионе с момента его переизбрания в сентябре 2023 года. За это время в области были арестованы некоторые высокопоставленные чиновники, а само правительство до сих пор полностью не сформировалось и фактически действовало как временное, сказал источник «Ъ».

Азарова и самарских чиновников неоднократно подвергал критике депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн. «Надеюсь, что с приходом нового руководителя — нашему региону наконец повезет», — написал парламентарий в своем телеграм-канале после объявления об отставке Азарова.

В апреле Сергей Бурцев, занимавший пост министра молодежной политики Самарской области, объявил об отставке после того, как Хинштейн выступил с утверждением, что тот якобы ведет «сомнительную личную жизнь» и состоит в отношениях со своим подчиненным Андреем Золотухиным. Сам чиновник отверг эти обвинения.