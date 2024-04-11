Министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев принял решение подать в отставку после того, как депутат Госдумы Александр Хинштейн выступил с утверждением, что тот якобы ведет «сомнительную личную жизнь» и состоит в отношениях со своим подчиненным Андреем Золотухиным. Сам Бурцев отверг эти обвинения, но посчитал, что неправильно «кидать тень на молодежную политику региона».

Утром 11 апреля Хинштейн рассказал в своем телеграм-канале, что Бурцев накануне вернулся из отпуска, который он якобы «проводил вдвоем» с Золотухиным. Депутат утверждает, что чиновники «целую неделю» провели в кисловодском отеле, где жили «в одном номере-студии» и отмечали день рождения Золотухина.

По словам Хинштейна, «недельное проживание в одном номере двух неженатых, бездетных мужчин» можно объяснить желанием сэкономить или нехваткой свободных номеров в отеле, однако сам он «абсолютно уверен: причина в другом».

«Неслучайно в самарской блогосфере Бурцева с Золотухиным прямо называют “парой”, в сети — фигурирует немало их “нежных” фото», — написал депутат, добавив, что реакция министра на эти обвинения выглядит «неискренне», из-за чего он не верит «ни единому его слову».

«Время все расставит на свои места»

Хинштейн утверждает, что 34-летнего Бурцева и 32-летнего Золотухина «связывают долгие годы дружбы», они «идут по жизни вместе: куда бы не назначали Бурцева, Золотухин следует за ним». Депутат напомнил, что ранее в апреле он написал в своем телеграм-канале, что «прямо сейчас один из членов облправительства уехал в отпуск с подчиненным». По словам Хинштейна, он сделал это намеренно, рассчитывая на «встречную реакцию».

После этого Бурцев написал во «ВКонтакте», что «в самарских телеграм-помойках» его имя упоминается «в очень неприглядном и неуместном контексте», и подчеркнул, что его личная жизнь «не должна никого волновать».

«В моей жизни было несколько серьезных и длительных отношений. <…> Я благодарен каждой своей девушке за прекрасное время, проведенное вместе. Да, не каждая готова терпеть работу до 10 вечера и почти в каждые выходные. Но я верю в то, что в год семьи я точно найду свое личное семейное счастье», — написал Бурцев, опубликовав совместные снимки с бывшей девушкой Верой Искорневой.

Сама Искорнева в своем аккаунте тоже разместила пост, в котором рассказала, что ее отношения с Бурцевым «развивались непросто», они «то расходились, то снова сходились». «Мы окончательно расстались чуть меньше двух лет назад. <…> Сережа, не обращай внимание на всю эту мерзость», — отметила она.

Хинштейн в своем посте упомянул эти публикации, заявив, что такая «скоординированность» якобы «красноречивее любых заверений». Он выразил мнение, что «доверять молодежную политику таким, как Бурцев с Золотухиным, не просто опасно, а преступно», и добавил, что направляет «запросы во все инстанции, а также губернатору [Самарской области] Дмитрию Азарову».

После этого Бурцев сообщил, что решил уйти в отставку. По его словам, работа всегда была для него «больше, чем просто работа», а за последние годы в регионе удалось сформировать «действующую систему молодежной политики, показывающую конкретные результаты».

«Несмотря на то, что я абсолютно не согласен с озвученными предположениями и опровергаю их, считаю неправильным кидать тень на молодежную политику региона. В связи с этим принял решение подать в отставку. Время все расставит на свои места», — написал Бурцев во «ВКонтакте».

Хинштейн после этой публикации Бурцева предположил, что «вынужденная отставка министра» была инициирована губернатором Дмитрием Азаровым, который якобы «решил купировать очередной, заведомо ущербный для него скандал». Депутат добавил, что и Азаров, и Бурцев «находятся сегодня в Москве». Издание RusNews напоминает, что в сети обсуждается «борьба» Хинштейна с губернатором Самарской области; ранее депутат уже публиковал посты с критикой Азарова.