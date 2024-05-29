Помощник президента Алексей Дюмин назначен секретарем Государственного совета России, говорится на сайте Кремля. До этого секретарем совета был Игорь Левитин.

«Назначить Секретарем Государственного Совета Российской Федерации помощника Президента Российской Федерации Дюмина А.Г.», — сказано в указе президента.

Алексей Дюмин был губернатором Тульской области с 2016 года. До этого он работал в управлении Службы безопасности президента, командовал созданными в 2009 году силами специальных операций ВС России и занимал должность замначальника Главного управления Генштаба.

14 мая 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дюмина своим помощником.

Бывший помощник президента Игорь Левитин также стал советником Путина, на него возложены обязанности спецпредставителя главы государства по международному сотрудничеству в сфере транспорта. Ранее «Ведомости» сообщали, что Левитин войдет в совет директоров транспортной группы Fesco.