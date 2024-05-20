За последние полтора года 19 высокопоставленных чиновников Самарской области попали под различные санкции — были сняты с должностей в связи с утратой доверия, находятся под следствием или осуждены, — но на этом «чистка» их рядов не закончилась, утверждает блогер и журналист Вадим Афанасьев.

По его словам, из 19 подвергшихся санкциям чиновников 14 находятся под стражей или уже осуждены, задержаны семеро госслужащих уровня регионального министра, а пятерым «удалось соскочить».

Афанасьев считает, что еще как минимум пятеро высокопоставленных самарских чиновников, включая одного или даже двух министров, могут занять 20-е место в списке подвергшихся санкциям «випов».

«Еще около 10-15 чиновников рангом поменьше числятся “кандидатами” на попадание в данную санкционную таблицу», — пишет блогер, прикладывая к посту список тех, кто был уволен и/или подвергся уголовному преследованию.

Он прогнозирует, что 20-й фигурант списка окажется связанным с Минтрансом, Минздравом или мэрией Самары.

По словам Афанасьева, Самарская область занимает первое место по России по количеству арестованных высокопоставленных чиновников. За полтора года в регионе под подозрение по разным делам попало больше управленцев, чем во всех субъектах Приволжского федерального округа вместе взятых, — и больше, чем за всю постсоветскую историю области до 2022 года.

Афанасьев считает, что для исправления ситуации Самарской области «требуется точечное хирургическое вмешательство», а не «охота за менеджерами-исполнителями», но при этом журналист пожелал успеха работающим по этим делам силовикам.

18 мая депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн, комментируя арест советника главы региона Ольги Михеевой, опубликовал «поминальный список» областных чиновников, проходящих по делам о коррупции.

Ольга Михеева является фигуранткой уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупных размерах. По версии следствия, советник самарского губернатора незаконно занимала сразу две должности — гендиректора и директора по стратегическому развитию — в Институте регионального развития, а также выплачивала себе зарплату и премии за работу, которую де-факто не выполняла. Первоначальный ущерб от ее действий оценивается примерно в 1,4 млн рублей.

Хинштейн напомнил, что под следствием сейчас находятся:

председатель правительства Виктор Кудряшов,

глава Минстроя Николай Плаксин и его врио Михаил Асеев,

начальник государственной инспекции строительного надзора Владимир Захарьин,

врио замглавы Минтранса Александр Николаев,

заместитель главы Минздрава Асламбек Майрамукаев.

Приговоры по коррупционным делам были вынесены двум чиновникам: председателя Счетной палаты Елену Дуброву приговорили к трем годам лишения свободы, а директора Фонда капитального ремонта Александра Константинова — к шести годам.

По требованию прокуратуры с формулировкой об утрате доверия были уволены двое чиновников — министр имущественных отношений Самарской области Сергей Черепанов и глава Департамента ветеринарии Вячеслав Ильичев.

Как и Афанасьев, Хинштейн выразил уверенность в том, что этот «черный список» продолжит расти.

В апреле самарский суд отправил под арест руководителя городского департамента градостроительства Василия Чернова и его брата Евгения Чернова, обвиняемых в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК) и посредничестве во взяточничестве (4 ст. 291.1 УК). По версии следствия, Чернов требовал у предпринимателя 6 млн рублей за то, чтобы не изымать автомойку его знакомой на муниципальные нужды. Посредником при получении взятки выступал брат Чернова, работавший начальником участка компании «СМ-Строй».

Хинштейн тогда писал, что Чернова задержали с поличным, и расценивал это как «очередное подтверждение тотальной коррупции» в самарской власти, «особенно — в сфере строительства».

Предшественник Чернова Сергей Шанов был уволен в связи с утратой доверия. В 2023 году Ленинский районный суд Самары признал его винов­ным в пяти эпизодах злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК) и одном эпизоде растраты (ч. 3 ст. 160 УК), назначив ему штраф в размере 200 тыс. рублей.

Поводом для возбуждения дела стали прокурорские проверки после командировок самарских чиновников в Дубай. По версии прокуратуры, Шанов возместил себе из бюджета 69 тыс. рублей, потраченных на туристические услуги.

Кроме того, Шанов злоупотребил служебными полномочиями и утвердил на новую должность свою знакомую, которая впоследствии вышла за него замуж, и выплачивал ей из бюджета необоснованные премии. Прокуратура оценила общую сумму ущерба более чем в 665 тыс. рублей.

Еще двое бывших министров строительства Самарской области Николай Плаксин и Михаил Асеев, а также бывший врио главы регионального правительства Виктор Кудряшов находятся под следствием по обвинению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК). Хинштейн уточнял, что Плаксин разрешил ввести в эксплуатацию два дома культуры, хотя здания не соответствовали требованиям проектной документации. Асеев и Кудряшов проходят по делу о махинациях при строительстве двух станций метро в Самаре.