Самарское ГУ МВД завело уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупных размерах, в отношении советника губернатора Самарской области, директора Института регионального развития Ольги Михеевой. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его данным, сотрудники полиции приехали домой к Михеевой с обыском рано утром, после чего отвезли ее в следственную часть.

«По версии следствия, она [Михеева] незаконно занимала в ИРР сразу две должности (гендиректора и директора по стратегическому развитию), выплачивая себе зарплату и премии за работу, которую де-факто не выполняла. Первоначальный ущерб оценен почти в ₽ 1,4 млн», — написал парламентарий.

Когда у Михеевой стало резко подниматься давление, ее решили отправить в больницу на скорой помощи.

После того, как чиновнице оказали необходимую помощь, врачи заявили об отсутствии препятствий для дальнейших следственных действий.

Вечером 17 мая женщину задержали на двое суток, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о помещении ее под арест.

В этот же день Лефортовский районный суд Москвы поместил под стражу заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина, которому также вменяется мошенничество в особо крупных размерах.

Алтайское издание «Банкфакс» со ссылкой на собственные неназванные источники писало, что Кибардина «якобы задержали с поличным при получении 18 млн рублей от неизвестного лица».