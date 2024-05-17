Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина, сообщает телеграм-канал московских судов общей юрисдикции.

По решению суда чиновника отправят в СИЗО на два месяца — до 15 июля 2024 года. Ему вменяют две статьи Уголовного кодекса — о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159) и приготовлении к преступлению и покушении на преступление (ч. 3 ст. 30).

О задержании Кибардина рано утром 17 мая сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, это произошло в Москве, а накануне «в краевом правительстве проводились обыски».

Заместитель председателя регионального правительства Денис Губин тогда заявлял, что не располагает информацией о причинах задержания коллеги, но выражал уверенность в том, что Кибардин не отстранен от занимаемой должности.

Неподтвержденные подробности

Алтайское издание «Банкфакс» со ссылкой на собственные неназванные источники писало, что Кибардина «якобы задержали с поличным при получении 18 млн рублей от неизвестного лица».

Кроме того, «Банкфакс» указывал на «возможную связь» Кибардина с уголовным делом руководителя Алтайской краевой федерации бокса Армена Тонояна, которого обвиняют в мошенничестве.

Ссылаясь на показания свидетелей из документов Алтайского краевого суда, издание пишет, что Кибардин якобы помог экс-депутату гордумы Барнаула Ивану Куцу стать главой принадлежавшего региону «Китайского рынка». Потом, как следует из материалов дела, к нему пришел Тоноян, представился доверенным лицом Кибардина и от его имени потребовал «дань». Сам Кибардин отрицал, что получал эти деньги. О своем возможном участии в назначении Куца чиновник, по его словам, не помнил.

Что известно об Иване Кибардине

17 апреля 2024 года Ивану Кибардину исполнилось 43 года. Он уроженец Красноярска, в 2003 году окончил Красноярскую госакадемию цветных металлов и золота по специальности «Экономика и управление на предприятии», а потом работал в региональном Управлении госимуществом.

В 2004 году Кибардин получил второе высшее образование в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики — на сей раз по специальности «Юриспруденция».

В 2007 году Кибардина назначили консультантом Управления приоритетных национальных и краевых проектов Совета администрации Красноярского края, а в мае 2009 года — руководителем экспертно-аналитического отдела регионального правительства. В 2011 году он занял пост замглавы аппарата правительства края, а через год возглавил аппарат.

В октябре 2018 года Кибардин был назначен зампредом правительства Алтайского края. В сентябре 2023 года победивший на губернаторских выборах Виктор Томенко переназначил его на этот пост.

В обязанности Кибардина входит координация деятельности органов исполнительной власти региона в сфере использования туристско-рекреационного и санаторно-курортного потенциала, имущественных отношений и госохраны культурного наследия. Кроме того, полномочия Кибардина предусматривали контроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности и работой регионального Госстройнадзора.

В 2018 году краевые СМИ, заинтересовавшись личностью нового вице-премьера, изучили его страницу в соцсети «ВКонтакте» и пришли к выводу, что он является большим поклонником творчества группы «Ленинград» и фильма Василия Шукшина «Калина красная».