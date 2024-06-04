Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об уходе в отставку в связи с переходом на новое место работы. По данным «Коммерсанта», пост главы региона может занять первый вице-спикер Совета федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По какой причине Хорохордин решил уйти с поста губернатора, не сообщается. Также не уточняется, на какую должность он перейдет после отставки.

«Сделано многое, предстоит сделать еще больше!» — говорится в тексте его прощального обращения.

О грядущей отставке Хорохордина ранее сообщали источники «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК.

Хорохордин был назначен врио главы Алтая в марте 2019 года после отставки Александра Бердникова, который руководил регионом 13 лет. На выборах сентябре того же года Хорохордин избирался от «Единой России» и набрал почти 59% голосов, обойдя кандидата от КПРФ Виктора Ромашкина (31,64%).

Как пишет «Сибирский экспресс», в конце мая участники военной операции на Украине записали видеообращение с требованием отправить Хорохордина в отставку и назначить руководителем республики «патриота России и Республики Алтай».

«Выражаем свое недовольство работе Олега Хорохордина на посту главы республики. Он и безмолвно потакающий ему ряд депутатов не вселяют в нас доверия, надежду и уверенность в завтрашнем дне. Тревожные сообщения от родных и близких о невозможности получить элементарные медицинские услуги, тяжести ведения подсобного хозяйства, сложности покупки дров и их высокая стоимость, трудности с общественным транспортом и многое другое негативно влияют на наше внутреннее состояние», — говорит на видео человек с оружием и в маске.

По словам авторов обращения, также «крайнюю обеспокоенность» вызывает «ситуация с распределением земель тысячами и сотнями гектаров». Они, по версии военнослужащих, «отдаются так называемым инвесторам», тогда как рядовым гражданам «ничего не останется».

Олег Хорохордин родился 3 апреля 1972 года в селе Глушинка Алтайского края. Окончил экономический факультет, а также кафедру государственного и муниципального управления Алтайской академии экономики и права. В 2003 году окончил аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте. Кандидат социологических наук. До начала 2000-х Хорохордин работал на разных предприятиях Алтайского края, возглавлял торговый дом «Алтайэнергострой». В 2002—2006 годах работал в аппарате полпреда в Центральном федеральном округе (ЦФО), с 2006 по 2011 год — в управлении по внутренней политике администрации президента. В 2010-х занимал в аппарате кабмина должность замруководителя секретариата Владислава Суркова. Также работал в секретариатах бывших вице-премьеров Аркадия Дворковича и Максима Акимова. С 2012 по 2019 год возглавлял совет «ГЛОНАСС». В 2018 году принял участие во втором потоке «школы губернаторов».

Кто возглавит Алтай после отставки Хорохордина

Новым главой Алтая могут назначить 48-летнего первого вице-спикера Совета федерации и секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Собеседники не назвали причины перехода политика на новую должность. Один источник указал на важность взаимодействия Алтая с Китаем, с которым регион имеет общую границу протяженностью 55 км.

«Ъ» называет Турчака «ключевым политическим менеджером» «Единой России», который отвечал за кадровую политику и оперативное управление партией, а также за ее участие в выборных кампаниях регионального и федерального уровней. По его собственной оценке, вклад ЕР в победу Владимира Путина на президентских выборах в марте 2024 года составил 41%.

«За время его партийной работы источники “Ъ” характеризовали его как влиятельного политика, у которого хорошие связи в том числе и с руководством администрации президента, а также как достаточно жесткого и эффективного политического менеджера», — пишет газета.

Политолог Сергей Марков предположил, что назначение Турчака на пост главы Алтая поспособствует развитию региона. «Иметь губернатором человека с таким огромным весом на федеральном уровне — это гарантия мощных инвестиций в регион по линии разных федеральных программ», — написал он в своем телеграм-канале.

Турчак уже был губернатором, в 2009-2017 годах он возглавлял Псковскую область. После ухода с поста главы региона он получил должность секретаря генсовета ЕР, кресло сенатора и позицию первого зампреда Совфеда. В декабре 2022 года возглавил рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников военной операции на Украине.

Как ожидается, после объявления о переходе Турчака на новую должность пост секретаря генсовета ЕР займет полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

На сентябрь 2024 года в Алтае запланированы выборы главы региона. Накануне парламент Республики Алтай сообщил, что запланированное на 3 июня заседание, на котором депутаты должны были объявить о проведении выборов, отложили на 7 июня. Соответствующее решение было принято в связи с обращением Хорохордина. КПРФ уже объявила, что вновь поддержит выдвижение лидера фракции в алтайском парламенте Виктора Ромашкина.

Отставки губернаторов

С конца мая об уходе в отставку объявили два губернатора: Наталья Комарова, возглавлявшая с 2010 года Ханты-Мансийский автономный округ (ей была предложена работа в Совете Федерации), и Дмитрий Азаров, руководивший Самарской областью. Врио главы ХМАО был назначен бывший мэр Тюмени Руслан Кухарук, а врио главы Самарской области — экс-премьер Тульской области Вячеслав Федорищев.

Кроме того, после перехода нескольких губернаторов на работу в правительство сменились главы еще нескольких регионов. Вместо ставшего министром энергетики Сергея Цивилева Кемеровскую область возглавил председатель регионального правительства Илья Середюк. Пост главы Курской области, освободившийся после перехода Романа Старовойта на должность министра транспорта, занял замгубернатора Алексей Смирнов.

Руководителем Хабаровского края вместо Михаила Дегтярева, возглавившего Минспорт, стал заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин. Пост губернатора Тульской области занял первый замгубернатора Дмитрий Миляев, сменив Алексея Дюмина, ставшего помощником президента. Врио главы Калининградской области был назначен замминистра промышленности Алексей Беспрозванных, тогда как его предшественник Антон Алиханов возглавил Минпромторг.