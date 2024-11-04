Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в ближайшее время покинет пост, а его место займет Вадим Бадеха — глава Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), которого, в свою очередь, сменит руководитель «ОДК Климов» Александр Грачев. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на четыре источника, знакомых с обсуждением перестановок в структурах «Ростеха».

В самом «Ростехе» комментировать это сообщение отказались, в ОАК и ОДК не предоставили оперативных комментариев. «Ведомости» пишут, что Слюсарь является основным претендентом на пост губернатора Ростовской области. Занимающий его с 2010 года Василий Голубев сегодня, 4 ноября, объявил о решении уйти в отставку.

Собеседники «Ъ» утверждают, что документы обо всех предполагаемых кадровых перестановках в ОАК и ОДК пока еще не подписаны, но информация о них якобы с большой долей вероятности будет обнародована в ближайшее время.

Юрию Слюсарю 50 лет, он уроженец Ростова-на-Дону, выпускник юрфака МГУ и аспирантуры РАНХиГС. После учебы он работал в различных коммерческих компаниях, в 2003 — 2009 годах был коммерческим директор ОАО «Роствертол», а также параллельно с 2005 по 2007 годы возглавлял комитет вертолетных программ ОАО «Объединенная промышленная корпорация “Оборонпром”». Впоследствии Слюсарь занимал различные должности в российском Министерстве промышленности и торговли. С 2015 года он руководит ПАО ОАК, а с 2019 года является ее генеральным директором.

О том, что Слюсарь может покинуть пост гендиректора ОАК, источники «Коммерсанта» в авиастроительной отрасли говорили еще весной 2024 года. В качестве возможной причины его предполагаемого ухода собеседники издания называли, в частности, собственное желание топ-менеджера.

О том, что Слюсаря на должности гендиректора ОАК сменит Бадеха, «Ведомостям» заявили три источника — два близких к самой корпорации и один близкий к администрации президента России.

Вадим Бадеха — выпускник Уральской государственной юридической академии. Он возглавляет ОДК с 2023 года, перед этим 14 лет был гендиректором «Уральского завода гражданской авиации», а ранее три года проработал на руководящих должностях в «Вертолетной сервисной компании». В 2006 — 2007 годах Бадеха занимал должность замгендиректора «Русской вертолетной компании».

Об отставке губернатора Ростовской области Василия Голубева, руководившего регионом с 2010 года, стало известно сегодня, 4 ноября, из заявления самого главы региона. Опрошенные RTVI политологи пояснили, что его уход был ожидаемым в силу возраста и на фоне событий, связавших Ростов-на-Дону с мятежом ЧВК «Вагнер».