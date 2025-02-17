Заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский задержан, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Рачаловский задержан», — сказал собеседник агентства.

Ранее должности заместителей губернатора покинули Виталий Кушнарев, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о взятке и хранении оружия, Александр Скрябин, который занял пост врио главы администрации Ростова-на-Дону, а также ряд министров, включая министра ЖКХ региона Сергея Сизикова, министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Юрия Сильвестрова.

В отношении еще одного заместителя губернатора региона — министра финансов Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, решением суда она арестована на 2 месяца.

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