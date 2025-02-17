Замминистра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области задержали по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, передает ТАСС со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности России (ФСБ) по региону.

Дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ по части 3 статьи 285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями» (максимальное наказание — до 7 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение 3 лет).

«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность руководства министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области», — говорится в сообщении с уточнением, что по делу задержан заместитель министра.

Как сообщил ТАСС, силовики также провели обыски у советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова по уголовному делу о превышении полномочий в отношении заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского.

«По делу Рачаловского прошли обыски у советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, его статус по уголовному делу пока не определен», — говорится в сообщении.

Министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского задержали в понедельник, 17 февраля. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее должности заместителей губернатора покинули Виталий Кушнарев, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о взятке и хранении оружия, Александр Скрябин, который занял пост врио главы администрации Ростова-на-Дону, а также ряд министров, включая министра ЖКХ региона Сергея Сизикова, министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Юрия Сильвестрова.

В отношении еще одного заместителя губернатора региона — министра финансов Лилии Федотовой возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, решением суда она арестована на 2 месяца.