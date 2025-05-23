По меньшей мере 12 человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом на центральном вокзале Гамбурга. Об сообщает газета Bild.

«По предварительным данным, на главном вокзале человек ранил ножом нескольких человек. Подозреваемый был задержан оперативниками»,— говорится в заявлении полиции, опубликованном в соцсети Х.

Bild со ссылкой на полицию пишет, что трое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще трое получили тяжелые ранения, шестеро человек — легкие. По данным издания, на месте происшествия полиция арестовала некую женщину, при этом не уточняется какое отношение она имеет к нападению.

По информации издания NIUS, ЧП случилось на платформе 13 главного ж/д вокзала незадолго до отправления поезда в Бремен. Как сообщили в силовых службах Гамбурга, сейчас там проходит «крупная полицейская операция».

Судя по фотографиям с места событий, некоторые пострадавшие получают медицинскую помощь в поездах. Причины нападения до сих пор не установлены, в полиции говорят о теракте.