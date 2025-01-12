Два трамвая столкнулись в субботу днем ​​в туннеле под главным вокзалом Страсбурга, около 50 человек пострадали. По словам мэра города Жанны Барсегян, столкновение было «жестким», но состояние большинства пострадавших оценивается как нетяжелое.

Директор пожарной службы Нижнего Рейна Рене Селье сообщил, что прокуратура начала расследование по факту непреднамеренного причинения телесных повреждений. Мэр Страсбурга уточнила, что большинство раненых получили травмы головы, переломы ключицы и вывихи коленных суставов.

Меньше половины пострадавших, по ее словам, госпитализированы в университетскую больницу Отпьера, где экстренно освободили койки для этой цели. «Много травм», — признала градоначальница, отметив при этом, что некоторые не пострадали физически, но испытали сильный стресс и находятся в состоянии шока.

Около сотни человек, которые находились на месте происшествия на момент столкновения составов, не получили «каких-либо особых травм» и были осмотрены медиками скорой помощи прямо на вокзале, прежде чем вернуться домой.

На вокзал выезжали около сотни пожарных и 50 автомобилей скорой помощи. Станция была оцеплена, а движение заблокировано, после чего власти призвали горожан пользоваться другими маршрутами или видами транспорта.

Прокуратура Страсбурга в выпущенном вечером 11 января пресс-релизе указала, что предварительные данные о случившемся исключают «гипотезу о преднамеренном воздействии». Мэр города сообщила, что столкновение произошло из-за того, что один из трамваев «сдавал задним ходом».

«Один из трамваев стоял, а второй, направлявшийся в центр Страсбурга, двинулся назад и жестко столкнулся с ним. Но мы не знаем, по какой причине он начал движение. Мы должны дождаться итогов расследования, а пока — соблюдать осторожность в своих заявлениях», — описала случившееся Барсегян.

Пассажиры одного из трамваев рассказали журналистам, что испытали сильный шок, ощутив толчок, и испугались теракта. «Мы остановились на станции. Нам сказали, что возникла небольшая техническая проблема, и надо подождать. И тут в нас врезается другой состав», — поделился один из очевидцев.

Вагоновожатые обоих трамваев не пострадали, но тоже впали в шок. «Окна разлетелись, двери были выбиты, все кричали и плакали. Я видел десятки людей, лежавших в вагоне и на платформе. Один подросток сильно ударился головой, он был весь в крови», — рассказал Le Parisien пассажир состава, который сильнее второго пострадал от столкновения. Он тоже заявил, что первой мыслью при ударе был теракт.