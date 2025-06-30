На улице Плеханова в московском районе Перово произошел взрыв возле гостиницы. ТАСС пишет о «хлопке и возгорании металлического контейнера. По данным РЕН ТВ, загорелся дизельный котел в контейнере возле здания.

«На улице Плеханова возле гостиницы Hotel Perovo Plaza произошел хлопок и возгорание металлического контейнера. Есть угроза соседним зданиям», — сказал собеседник ТАСС.

Пресс-служба столичного МЧС подтвердила возгорание в металлическом контейнере размерами 4х2.

«Сведений о пострадавших не поступало. Проводятся работы по тушению», — сообщили в ведомстве.

Источник в оперативных службах уточнил РИА Новости, что взорвался котел с дизельным топливом в одноэтажном здании котельной.

Перовская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара.

«Точные выводы о причинах произошедшего будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы. В настоящее время возгорание ликвидировано», — говорится в сообщении ведомства.