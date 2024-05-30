На улице Мартеновской, на востоке Москвы, горит производственно-складское здание, сообщает пресс-служба МЧС столицы. По данным ТАСС площадь пожара достигла уже 4 тыс. кв. метров.

«Более 120 человек и 40 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32 Московского авиационного центра задействованы в ликвидации пожара на востоке Москвы», — говорится в сообщении МЧС.

По данным ТАСС, пожару присвоили третий из пяти номер сложности.

В оперативных службах сообщили агентству, что личный состав выведен из горящего здания. Общая площадь горящего здания — 22,5 тыс. кв. метром, оно разноуровневое, имеет три и четыре этажа.

Как отмечает пресс-служба МЧС России, тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания, внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

В связи с ЧП движение по Мартеновской улице в обе стороны временно перекрыто, говорится в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным SHOT, возгорание началось примерно в 4:20 на территории бывшего машиностроительного завода «Торос».

«Огонь быстро распространился по помещениям склада, известно, что уже обрушилась часть кровли и произошла деформация стен. В районе сейчас виден огромный столб черного дыма», — пишет телеграм-канал.