Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба забил 233-й мяч в своей карьере и догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола. Сам он заявил «Матч ТВ», что пока не загадывает, когда побьет рекорд коллеги.

«Акрона» 1 марта в матче 19‑го тура МИР РПЛ уступила нижегородскому «Пари НН» со счетом 1:2. Единственный мяч за тольяттинскую команду забил Дзюба, на поле он вышел в футболке с фразой: «У самурая нет цели, только путь».

«Сейчас мы проиграли, все мысли о том, чтобы скорее следующий матч был», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

На вопрос про надпись на футболке спортсмен ответил, что сейчас говорить об этом «бессмысленно»: «Как только забью один гол, все увидите». Футболист также уточнил, что для него не имеет значения, как именно будет забит рекордный гол, главное, чтобы тот «помог выиграть».

Корреспондент уточнил, счел ли Дзюба «красивым» вариант забить 234-й гол «Спартаку», за который спортсмен выступал долгое время. Тот заявил: «Время покажет, на все воля божья».

Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Александр Кержаков завершил карьеру в июле 2017 года. До сегодняшнего дня он считался лучшим российским бомбардиром.

«Пари НН» находится на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Акрон» — на девятой. Возглавляет список «Краснодар».

В нынешнем сезоне Дзюба провел 11 матчей и забил три гола. В «Акрон» он перешел в сентябре прошлого года. Спортсмен является четырехкратным чемпион России, двукратным обладателем Кубка страны и четырехкратным обладатель Суперкубка.