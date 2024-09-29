Крайне правые впервые со времен Третьего рейха набрали наибольшее количество голосов на выборах в Австрии: по предварительным данным, Партия свободы (FPÖ) на волне общественного гнева по поводу миграции и инфляции опередила правоцентристскую Народную партию (ÖVP) на три процентных пункта.

Экзитполы свидетельствуют о том, что FPÖ превзошла ожидания, набрав около 29% голосов и значительно опередив правящую партию ÖVP канцлера Карла Нехаммера, получившую чуть более 26%. Оппозиционная Социал-демократическая партия продемонстрировала свой худший результат — 20,6%, а либеральная NEOS набрала около 9%. «Зеленые», младшие партнеры в правительственной коалиции, претендуют на пятое место менее чем с 9%. Коммунистическая партия и аполитичная Пивная партия вряд ли преодолеют 4-процентный барьер.

Явка на парламентские выборы была высокой — около 78%. Используя всплеск популярности правых во многих странах Европы и взяв за образец венгерского премьер-министра Виктора Орбана, FPÖ извлекла выгоду из страхов, связанных с миграцией и преступностью, которые усилились в августе на фоне отмены венских концертов Тейлор Свифт под угрозой предполагаемого теракта, якобы подготовленного террористами-исламистами.

Растущая инфляция, вялый экономический рост и сохраняющееся недовольство жесткими мерами правительства во время пандемии COVID-19 совпали с 13-процентным скачком поддержки FPÖ с момента их предыдущего участия в выборах в 2019 году. Ее главный кандидат Герберт Кикль в своей предвыборной кампании использовал прозвище «народный канцлер», когда-то обозначавшее Адольфа Гитлера.

«Избиратель занял твердую позицию и ясно сказал, что в этой стране не должно продолжаться то, что было, — сказал Кикль общественному вещателю ORF. — Мы всегда говорили, что готовы возглавить правительство, что готовы добиваться этих перемен в Австрии бок о бок с ее гражданами»

Нехаммер назвал результат выборов «горьким», а его министр обороны Клаудия Таннер признала провал правящей партии «тревожным звонком».

Поскольку FPÖ не смогла получить абсолютное большинство, ей потребуется партнер для управления. В отличие от других центристских партий, ÖVP не исключила сотрудничества с крайне правыми в следующем правительстве. Однако Нехаммер повторил 29 сентября, что сценарий, при котором Кикль — бывший министр внутренних дел — станет канцлером, невозможен, а это создает потенциальную конфронтацию, в которой FPÖ придется либо избавиться от Кикля, либо согласиться на самые незначительные посты в правительстве.

«В ближайшие недели мы увидим, что важнее для избирателей FPÖ — претендовать на кресло канцлера или сохранить Герберта Кикля», — заявил политолог Петер Фильцмайер телеканалу ORF, добавив, что экзитполы показали обеспокоенность избирателей проблемами, а не личностями кандидатов.