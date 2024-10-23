22 октября в городе Губкинский (Ямало-Ненецкий автономный округ) ученик одной из школ пришел на занятия с пневматическим пистолетом и выстрелил. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 (халатность) и ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности), сообщило местное управление СКР.

«По данным следствия, 22 октября 2024 года в городе Губкинский в одной из школ ученик, демонстрируя другим школьникам принесенный с собой пневматический пистолет, произвел выстрел. Пулей причинен ушиб пальца на ноге несовершеннолетнему потерпевшему», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В ходе предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности, добавили в СК.

По информации SHOT, подросток принес в здание пневматический пистолет и рамки-металлодетекторы на него не сработали.

«На перемене парень пошел в туалет с одноклассниками. Там он и начал стрелять. Попал в ногу одному из учеников. Пострадавшему оказали помощь на месте, ранение оказалось несерьезным», — пишет телеграм-канал.

SHOT со ссылкой на окружной департамент образования отмечает, что оружием этот пистолет не является, и поэтому пластмассовый корпус не был найден с помощью металлодетектора.