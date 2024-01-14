В рекомендациях стримингового сервиса «Яндекс Музыка» появились треки иностранных артистов, записанные в сотрудничестве с покинувшими Россию лейблами. В поиске они недоступны, поскольку были загружены самими пользователями, открывшими свои плейлисты для общего доступа. Внимание на это обратил РБК.

Издание поясняет, что композиции, которые теоретически не должны присутствовать в базе «Яндекс Музыки», становятся доступны подписчикам сервиса благодаря рекомендательной функции «Моя волна». Ее действие основано на алгоритме подбора треков для конкретного пользователя с учетом его предпочтений, отраженных в собственных плейлистах и прослушиваемых треках.

Например, 11 января в «Яндекс Музыке» таким образом были доступны треки с нескольких новых дисков зарубежных исполнителей, записанных покинувшими Россию лейблами:

Zeit от Rammstein (29 апреля 2022 года, Universal Music),

Rush! от Måneskin (20 января 2023 года, Sony Music Entertainment),

Harry’s House от Гарри Стайлза (20 мая 2022 года, Sony Music Entertainment).

РБК отмечает, что распространяемые в «Яндекс Музыке» треки проиллюстрированы официальными обложками альбомов, но без указания звукозаписывающих лейблов, а в их описании указано, что эти композиции «загружены пользователями». Другие подписчики сервиса могут добавить их в свои плейлисты и сохранить.

В поиске «Яндекс Музыки» эти композиции отсутствуют. Коллекция Rammstein включает только треки, релизы которых состоялись до начала военной операции на Украине, а творчество Måneskin не представлено вообще.

В пресс-службе «Яндекс Музыки» пояснили, что возможностью загружать треки на сервис подписчики располагают с 2017 года, а сервис со своей стороны обеспечивает работу этой опции «строго в рамках законодательства и полностью выполняет обязательства перед правообладателями, в том числе на сервисах с рекомендательными алгоритмами и с публичным доступом к контенту».

Ранее треки от разорвавших связи с Россией западных лейблов аналогичным образом появлялись в базе интернет-сервиса «Звук» (бывший «СберЗвук»).

В мае 2023 года «Коммерсантъ» отмечал, что пользователям стриминговой платформы доступны последние альбомы Гарри Стайлза (Sony Music), Cigarettes After Sex, Тейлор Свифт (Universal Music), Gorillaz (Warner Music), Арианы Гранде, The Weeknd, Деми Ловато (Universal Music Group), Måneskin, Граймс (Sony Music Entertainment), Lizzo, Green Day (Warner Music Group). На других аналогичных российских сервисах — «VK Музыке», «Яндекс. Музыке», «МТС Музыке» — этих треков не было.

В «Звуке» не пояснили, на каком основании эти композиции доступны в базе сервиса. Опрошенные «Ъ» участники рынка предположили, что их добавили пираты, которые воспользовались появившейся в 2022 году опцией загрузки треков на платформу в обход дистрибутора. Изначально эта функция предназначалась для того, чтобы артисты могли самостоятельно размещать свои произведения в базе «Звука».

«Кусок хлеба — не факт, что с маслом». Что ждет музыкальный бизнес в России без западных лейблов

Об уходе из России Sony Music стало известно в сентябре 2022 года. Сообщалось, что российское подразделение лейбла перейдет под управление местной управляющей компании, которую основала бывший директор Sony Music Russia Арина Дмитриева.

Universal Music объявила о своем намерении прекратить работу в России в начале марта 2022 года. «Мы поддерживаем международные санкции и вместе с нашими сотрудниками и артистами, которые работают в США, Великобритании, Польше, Словакии, Германии, Чехии и Венгрии, поддерживаем усилия по оказанию гуманитарной помощи беженцам из региона», — говорилось в пресс-релизе компании по этому поводу.

Примерно тогда же аналогичное заявление сделала Warner Music. Однако в сентябре 2022 года появилась информация о том, что ее российская «дочка» ADA Russia продолжает работать и пытается «обсудить потенциальное сотрудничество» с местными лейблами. Представитель Warner Music тогда анонсировал расследование по этому поводу.