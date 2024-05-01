По меньшей мере 19 человек погибли в результате обрушения участка скоростной автомагистрали в провинции Гуандун на юге Китая, еще 30 человек пострадали. Об этом сообщило китайское агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

По его данным, инцидент произошел в городе Мэйчжоу в среду, 1 мая, около 2:10 по местному времени (21:10 мск 30 апреля). В результате обрушения дорожного полотна в образовавшуюся яму слетели 18 автомобилей.

Как уточняет китайская государственная телекомпания CCTV, длина обрушившегося участка дороги составляет около 17,9 м, площадь — 184,3 кв. м.

CCTV уточняет, что пострадавшие госпитализированы, но угрозы их жизни нет. Для проведения спасательной операции и ликвидации последствий ЧП на место происшествия были отправлены около 500 сотрудников экстренных служб, включая горно-спасательную службу.

На кадрах, которые публикуют местные СМИ, видно, что некоторые упавшие с дороги автомобили загорелись. Associated Press подчеркивает, что в последние дни в районе, где произошло ЧП, прошел сильный дождь, и причиной обрушения дорожного полотна стал оползень. За последние недели Гуандун пострадал от целой череды экстремальных погодных явлений, от наводнений до торнадо.

Китайские метеорологи считают, что причиной стихийных бедствий стал мощный антициклон, циркулирующий к северу от экватора: на фоне повышения температуры в южные районы страны проникло большое количество влажного воздуха с Южно-Китайского моря и Бенгальского залива, а это, в свою очередь, привело к обильным осадкам.