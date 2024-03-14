Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли объекты критической инфраструктуры Запорожской АЭС, заявили в пресс-службе ЗАЭС. По словам представителей станции, недалеко от забора рядом с резервуарами с дизельным топливом было сброшено взрывное устройство.

«ВСУ продолжают атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар. Зафиксирован обстрел объектов критической инфраструктуры станции. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство», — сказано в сообщении в телеграм-канале ЗАЭС.

Как подчеркивается в заявлении, попадание в баки «могло бы привести к печальным последствиям».

«Подобные атаки недопустимы. <…> Но несмотря ни на что, мы фиксируем продолжающиеся обстрелы», — сказано в заявлении.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал на опубликованном в телеграм-канале видеоролике, что взрывное устройство безоболочного типа было сброшено с дрона в пяти метрах от забора топливохранилища. По его словам, на месте уже побывали эксперты миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«К счастью, ни оборудование, ни персонал от этого конкретного прилета не пострадали. Сегодня мы экспертов [МАГАТЭ] привезли на место, они смогли увидеть своими глазами, зафиксировали фотосъемкой место прилета», — сказал Черничук.

В пресс-службе МАГАТЭ заявили, что организации известно о сообщениях об атаке на ЗАЭС, ведомство выпустит комментарий по теме в пятницу, 15 марта. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила агентству ТАСС, что обстановка на станции и в городе Энергодаре после удара дрона ВСУ спокойная.

Призыв МАГАТЭ

В среду, 13 марта, Россия отвергла призыв МАГАТЭ вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины. В МИД России заявили, что «любые резолюции, а также заявления официальных лиц и международных организаций» с призывом вернуть ЗАЭС Украине рассматриваются Москвой как «попытка посягательства на суверенитет и территориальную целостность России».

«В создавшихся условиях будем и далее усиливать защиту ЗАЭС и города Энергодар таким образом, чтобы не дать возможность Киеву и его кураторам в лице “коллективного Запада” ее нарушать», — заявили в МИД.

На прошлой неделе совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов принял резолюцию с требованием срочно вывести российские войска с ЗАЭС и немедленно вернуть станцию под контроль Украины. В Киеве отмечали, что резолюция «фиксирует весь перечень проблемных вопросов».

«Ключевой месседж, который мы доносим до мирового сообщества и, в частности, в Совет управляющих МАГАТЭ: каждый день пребывания россиян на Запорожской атомной станции увеличивает количество этих проблем и активизирует угрозу ядерного инцидента», — заявлял глава украинского Минэнерго Герман Галущенко (цитата по агентству «УНН»).

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отмечал, что российская сторона считает резолюцию «юридически ничтожной».

«Это сугубо политическое решение, поэтому последствий эта резолюция не будет иметь так же, как не имели последствий три предыдущие резолюции на эту тему», — сказал Ульянов.