Торговый центр «Галактика» загорелся в Петровском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«По предварительным данным, в результате обстрела в Петровском районе горит „Галактика“. Данных о пострадавших пока не поступало», — сказал собеседник агентства.

В республиканском военном следственном управлении СК РФ сообщили, что за последние сутки Петровский район города был обстрелян пять раз из 155-мм артиллерии.

В оперативных службах ДНР сообщили агентству, что, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Источник ТАСС отметил, что обстрел района продолжается, внутри ТЦ находятся люди.

SHOT пишет, что в момент удара по ТЦ в нем находилось более 100 человек. По данным телеграм-канала, предварительно, два человека погибли, более 10 пострадали.

О двух погибших позже сообщили ТАСС в оперативных служба республики. «Предварительно есть информация минимум о двух погибших в «Галактике». Но это пока предварительно», — сказал собеседник агентства.

Также источник ТАСС сообщил, что ВСУ продолжают наносить удары по району горящего торгового центра, тем самым препятствуя спасательным работам.