В 1-м Сетуньском проезде, на западе Москвы, на глубине 3,5 м были найдены скелетированые останки, в том числе 10 черепов и не менее 10 фрагментов черепов. Об этом в телеграм-канале сообщила столичная прокуратура.

«Скелетированные останки, в том числе 10 черепов и не менее 10 фрагментов черепов, обнаружены на глубине 3,5 метров. По предварительным данным давность смерти около 20-30 лет», — передает пресс-служба ведомства.

SHOT писал, что останки были найдены возле ресторана «Гранатовый сад» на 1-м Сетуньском проезде и в районе Преображенское, недалеко от жилого дома на Большой Черкизовской. По данным телеграм-канала, все захоронения были сделаны в 90-е годы.

Как отмечает Baza, останки лежали целым пластом и находились на уровне колодца, который демонтировали строители. При этом, по информации телеграм-канала, ресторан на 1-м Сетуньском проезде появился только в 2012 году — до этого на территории были парковка и промзона.

«112» предполагает, что останки могли остаться там со времен Великой Отечественной войны.

Столичная прокуратура проводит проверку.