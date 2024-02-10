После обнаружения взрывчатки на территории промышленной зоны в Невском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело, заявили представители ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Сообщение ведомства передает РБК.

Днем в субботу, 10 февраля, портал «Фонтанка» сообщил, что сотрудник Всеволожского завода алюминиевых сплавов нашел на складе сверток с самодельной взрывчаткой — тремя бурыми брусками и пластмассовой трубкой. О находке он сообщил в правоохранительные органы.

«9 февраля поступило сообщение об обнаружении на территории промышленной зоны, расположенной на дороге на Петро-Славянку, 5, бесхозного предмета. Экспертиза установила, что обнаруженное является взрывчатым веществом», — уточнили в ГУ МВД по городу и области.

По факту случившегося возбуждено дело по ст.222 УК РФ (незаконный оборот боеприпасов). Причастных устанавливают.

Согласно информации с официального сайта, Всеволожский завод алюминиевых сплавов является одним из крупнейших производителей вторичных алюминиевых сплавов в России. Предприятие было основано в городе Всеволожске Ленинградской области в 1999 году. Сейчас завод располагается в петербургской промзоне «Рыбацкое».

Напомним, 5 февраля Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила о задержании груза с 14 кг взрывчатки, который следовал из Украины через другие страны в Россию. Организатором отправки ведомство назвало бывшего кандидата в депутаты Одесского горсовета от партии «Слуга народа» Андрея Шарашидзе.

Взрывчатка была доставлена в Грузию 19 января из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию на минивэне, принадлежащем гражданину Украины. Автомобиль въехал в Грузию через контрольно-пропускной пункт «Сарпи», затем груз планировалось ввезти в Воронеж через КПП «Дарьяли».

Сотрудники антитеррористического центра нашли взрывчатку при обыске машины в двух аккумуляторах для электромобиля, которые использовались как контейнеры. Внутри находилось в общей сложности шесть взрывных устройств, столько же детонаторов и специальных ключей. На таймерах уже было установлено время детонации. Группа по разминированию изъяла взрывные устройства и отправила их на экспертизу.