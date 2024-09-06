На заводе «Пластик» в городе Узловая Тульской области удалось локализовать пожар на площади 2 тыс. кв. м, сообщил врио губернатора региона Дмитрий Миляев. По информации МЧС России, при пожаре никто не пострадал.

Согласно данным регионального управления МЧС, сообщение о пожаре в складском помещении предприятия поступило в 18:29 по местному времени (совпадает с московским). Спустя четыре часа, в 22:52 глава Тульской области сообщил, что угрозы распространения огня нет.

«В Узловском районе пожар на площади 2000 кв.м локализован. Работа по тушению продолжается», — написал Миляев в своем телеграм-канале.

По данным МЧС России, возгорание произошло на одном из складов завода. В пресс-службе предприятия уточнили, что пожар начался из-за возгорания теплоносителя в помещении, которое арендует ООО «Научно-производственная компания (НПК) «Полиэстер».

В областной администрации отметили, что пожар начался после окончания рабочей смены, в связи с чем в цехах не было сотрудников и угрозы для людей нет.

«Сразу же после того, как поступил сигнал в диспетчерскую, головное предприятие «Пластик» прекратило подачу энергоресуров на «Полиэстер», — сообщила пресс-служба завода.

Предприятие работает в штатном режиме, возгорание не затронуло мощности химического завода, говорится в сообщении.

По словам начальника регионального ГУ МЧС Алексея Павлова, тушение затрудняли находящиеся внутри предприятия бочки с моторным маслом и «высокая пожарная загрузка здания». Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

В МЧС отметили, что для борьбы с огнем задействовали 18 единиц техники и 50 специалистов.

По сообщению пресс-службы Московской железной дороги, для помощи в тушении пожара на заводе привлекли пожарный поезд, в составе которого были три цистерны по 60 тонн воды, а также одна цистерна на пять тонн с пенообразователем.

По поручению врио губернатора на месте происшествия работал министр по региональной безопасности Тульской области Сергей Косов. Также для взятия проб воздуха к заводу прибыли специалисты лаборатории подведомственного учреждения Минприроды области и Роспотребнадзора.