В районе ж/д перегона Дагомыс — Лоо в Краснодарском крае сошел сель, десять пригородных поездов отменены, говорится в телеграм-канале РЖД.

«Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для нормализации движения поездов на участке Туапсе — Адлер», — сообщили в компании.

По предварительным данным, объем селевых выбросов — 5 тыс. куб. м. Последствия стихии ликвидирует спецтехника и более 100 железнодорожников. Также, как сообщили в РЖД, проводится восстановление контактной сети и расчистка ж/д полотна.

«Работы осложняются тем, что переувлажненный грунт не стабилизирован, и селевые массы продолжают сходить на путь», — пояснили в компании.

Среди десяти отмененных на 5 февраля поездов — «Ласточки» в аэропорт, их пассажиров на участке Дагомыс — Якорная Щель везут автобусами.

МЧС по Краснодарскому краю ранее предупредило об ухудшении погоды. Штормовое предупреждение действует до конца понедельника. В Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, снежная и ледяная крупа, усиление ветра до 20—25 м/с.