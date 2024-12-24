Следственный комитет возбудил в отношении экс-главы издания Republic* Дмитрия Колезева* уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК), сообщает ТАСС. Сам Колезев* заявил, комментируя новое дело против себя, что намеренно не соблюдает законодательство об иностранных агентах.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, поводом для нового дела против журналиста стал «неоднократный отказ предоставить сведения об источниках своего зарубежного финансирования и получаемого от этих источников имущества». По новому делу Колезеву* грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Басманный суд Москвы в августе заочно приговорил Колезева* к 7,5 года колонии общего режима, признав его виновным по делу о фейках об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Основанием для возбуждения дела стал пост Колезева* в соцсетях о событиях в Буче.

После начала военных действий на Украине Буча, пригород Киева, некоторое время контролировалась российскими ВС. В апреле 2022 года туда вошли ВСУ, после чего западные СМИ начали публиковать фото и видео из города. Украина и страны Запада обвинили российских военных в «зверствах» и убийстве мирных жителей. Российская сторона обвинения отвергла. Глава МИД России Сергей Лавров назвал видео и фото из Бучи «фейками» и «провокацией, которая является угрозой международному миру и безопасности».

По словам Колезева*, новое уголовное дело у него «даже эмоций особых не вызывает», а закон об иноагентах он «осознанно не исполняет и не собирается». «Очень много работы сегодня и не хочется отвлекаться на эту бессмысленную чушь», — написал журналист в своем телеграм-канале.

Колезев* — бывший главный редактор Republic* и основатель екатеринбургского издания Itʼs My City (лишено лицензии). Был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий «Ура.ру» и Znak.com. В ноябре 2022 года Минюст России внес Колезева* в реестр иноагентов. После начала боевых действий на Украине журналист уехал из России и живет в Португалии.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов