Повышение ключевой ставки Центробанка позволило «сбить» инфляцию, заявил в специальном интервью RTVI председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Я считаю, что [председатель ЦБ Эльвира] Набиуллина — молодец: она обеспечила стабильность национальной валюты. Валюта востребована даже не только у нас в стране, но и за рубежом», — подчеркнул депутат.

По его словам, финансовая система России «работает стабильно», хотя страну «отключили» от доллара и евро.

«И она [Набиуллина], даже применяя непопулярные, очень непопулярные решения, шаги, в том числе критикуемые в недрах правительства, ну и не говоря уже о широком круге людей, физических лиц и предпринимателей, подняла ключевую ставку, для того чтобы сбить инфляцию. На мой взгляд, абсолютно правильно это сделала», — заявил депутат.

По мнению Аксакова, инфляция «взята под контроль», что позволит «простимулировать снижение ключевой ставки уже в этом году».

С июля 2023 года Центробанк последовательно повышал ключевую ставку в рамках борьбы с инфляцией, подняв ее с 7,5% до 16%. В середине февраля регулятор не стал менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 16%.